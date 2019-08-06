«Загадка с 90-х годов»: почему фермера из США приняли за вампира

200 лет назад в США мужчина был захоронен с собственным черепом в грудной клетке и поломанными ребрами. Теперь ученым удалось выяснить, кем он был и за что с его трупом так обошлись.

Около 200 лет назад в Грисвольде, штат Коннектикут, США, был странным образом захоронен мужчина — его ребра были сломаны, поверх них лежали череп и скрещенные бедренные кости, будто на пиратском флаге. К его гробу была прикреплена табличка с выбитой на ней надписью «JB-55».

В 1990 году во время работ в карьере рабочие нашли его останки. Всего они обнаружили 28 могил, половина из которых оказалась детскими, но все скелеты в них были целыми. Одна из могил оказалась пустой.

Теперь, спустя почти 30 лет, археологам в сотрудничестве с судмедэкспертами удалось установить личность мужчины.

Как сообщается в фейсбуке Национального музея здоровья и медицины, его звали Джон Барбер. Он умер в 1826 году. Местные жители считали его вампиром.

«Все скелеты были в правильных анатомических позициях, за исключением «JB 55», — рассказал археолог Николас Беллантони в интервью изданию The Washington Post. — Я был совершенно сбит с толку и не понимал, зачем это было сделано».

«Этот случай был загадкой с 1990-х годов, — отмечает судмедэксперт Шарла Маршалл. — Теперь, когда наши технологические возможности расширились, мы смогли к нему вернуться и разобраться, кем же был этот человек».

Изучив останки мужчины, специалисты пришли к выводу, что он был небогатым фермером, которому приходилось тяжело работать. У него был сросшийся перелом правой ключицы, колени и другие суставы были поражены остеоартрозом. Состояние костей его грудной клетки позволило сделать вывод, что мужчина страдал от тяжелой формы туберкулеза. Болезнь привела его к мучительной смерти. У других найденных останков признаков туберкулеза не нашлось.

«Барбер был фермером, трудягой, — говорит Беллатони. — Очевидно, не слишком богатым. Посмотрите на его кости, на то, что артрит сделал с позвонками… Ему приходилось очень, очень много работать. Я уверен, он был хорошим человеком».

Среди классических симптомов туберкулеза легких, особенно в запущенной форме, — кровохарканье, пониженный аппетит, значительное похудение. В XVIII—XIX веках в Новой Англии, куда входит и Коннектикут, распространился страх перед вампирами, к которым причисляли и больных туберкулезом — иссохшие, с кровью на губах, они вполне вписывались в образ нечисти. После смерти больного у его родственников часто проявлялись признаки инфекции. Считалось, что это умерший приходит по ночам к своим родственникам и высасывает из них жизнь. За тот период в Новой Англии задокументировано множество случаев, когда семьи выкапывали трупы родных, умерших от туберкулеза, и вынимали у них сердца, веря в то, что это не даст мертвецу восстать из могилы и навредить родным.

«Здесь, в Новой Англии, мы жили большими семьями, — говорит Беллатони. — Они не понимали, как передается заболевание, сидели за одним столос с зараженными, кашляющими домочадцами. Это была эпидемия. Они делали это из страха и из любви. В семьях умирали люди, и выжившие не знали, как это остановить. Они не хотели этого делать, но стремилсь защитить тех, кто еще был жив».

Выкапывая тела усопших, люди искали у них «признаки жизни» — рост волос и ногтей, выделение жидкости изо рта. Сегодня большинству известно, что длина волос и ногтей увеличивается из-за усыхания тканей, а жидкость во рту — нормальный признак разложения, но американцы XIX века воспринимали это как доказательство того, что их член семьи был вампиром, отмечает Дженнифер Хиггинботам, специалист по ДНК-исследованиям. По всей видимости, труп Барбера выкопали спустя несколько лет после захоронения и расположили кости в том виде, в каком их и нашли рабочие.

Хотя лучшим способом избавиться от вампира считалось сожжение его сердца, в случае с Барбером это уже было невозможно. Поэтому те, кто выкопали его тело, решили отделить череп и другие от скелета.

Выделив ДНК «вампира», специалисты с помощью генеалогических баз смогли найти его дальних родственников. Образцы, собранные 30 лет назад, не дали результатов, поэтому исследователи использовали анализ Y-хромосомы мужчины. Число на табличке, по всей видимости, означало возраст, в котором он умер. Однако его имя все еще оставалось неизвестно.

Тогда исследователи изучили кладбища и старые газеты в поисках кого-либо с такой фамилией. В одной из газет говорилось о смерти 13-летнего мальчика по имени Нэйтан Барбер. Его отца звали Джон Барбер. Рядом с могилой «JB 55» была обнаружена могила «NB 13», так что, по всей видимости, это были захоронения тех самых отца и сына.

В дальнейшем исследователи собираются найти возможных потомков или живых родственников Барбера.

Похожие ритуалы по защите от вампиров существовали и в других странах. Так, в Италии в рот предполагаемого вампира клали камни, также их иногда привязывали к рукам и ногам, чтобы не выпустить покойника из могилы. В Польше «вампиров» хоронили с серпом поперек шеи и брюшной области и с камнем под челюстью — возможно, чтобы не дать восставшим мертвецам кусать живых.