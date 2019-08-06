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Раскрыта правда о цивилизации древних майя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Francisco Estrada-Belli / PACUNAM & Tulane University
Американские исследователи из Университета Беркли и Университета Тулейн пришли к выводу, что древние майя были более воинственными и кровожадными, чем считалось ранее. Во время сражений они могли сжигать целые города с мирными жителями. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые обнаружили толстый слой древесного угля, датированный 697 годом нашей эры и нехарактерный для естественных пожаров. По мнению археологов, этот слой образовался в результате атаки на город майя Вицну, во время которой использовалась тактика выжженной земли. При этом сжигались плодородные земли и другие ресурсы, что сильно ударило по населению города.
Предполагалось, что на пике расцвета культуры майя 1500 лет назад военные действия велись исключительно между конкурирующими династиями, а их целью было получение выкупа за захваченных членов королевских семей. Истощение ресурсов и усиление засух на более позднем этапе развития цивилизации коренных американцев привело к более жестоким войнам и падению культурных сообществ в майянских низменностях около 1000 года нашей эры.
По словам ученых, открытие является свидетельством того, что майя вели войны в течение всего 650-летнего классического периода, а от сражений страдали мирные жители.
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Наука , Наука и техника
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