Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый оценил влияние лесных пожаров в Сибири на климат 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Влияние лесных пожаров в Сибири на климат в глобальном масштабе незначительно, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
"Если говорить о влиянии на климат, то, конечно, во время лесных пожаров выбрасывается большое количество парниковых газов — СО2 и метана. Метан также выделяется при пожарах, потому что это продукт неполного сгорания. По большому счету, влияние этих пожаров на климат не очень большое, потому что все-таки это региональный эпизод и катаклизм. В глобальном масштабе это влияет незначительно… Конечно, объем выбросов парниковых газов большой, но не запредельный", — сказал Киселев.
Он пояснил, что на локальном уровне поменяется отражающая способность поверхности земли: вместо зеленого, лесного фона теперь солнечные лучи будут "упираться" в выжженную, темную землю, которая будет активнее их поглощать и нагреваться.
"Слой дымки также присутствует, но он рассеется, а темная поверхность останется", — уточнил ученый.
По его словам, леса не всегда являются легкими планеты и поглощают углекислый газ. Это характерно для молодого леса, а старые леса, где много гниющих и сухих деревьев, наоборот, являются источником СО2.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 6 августа, площадь лесных пожаров в РФ которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 140 247 гектаров. Всего, по данным ведомства, с 1 января огонь прошел площадь свыше 7,2 млн гектаров.
Последние новости
Стала известна причина смерти Вилли Токарева Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Ответные меры России разорили чешских фермеров
Комментарии
Наука , Наука и техника , Пожары , Андрей Киселев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США534
Назван идеальный премьер для Зеленского1
Литва начала борьбу против паспортов РФ3
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео44
Названа зарплата Зеленского2
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение