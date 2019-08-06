Ученый оценил влияние лесных пожаров в Сибири на климат

Влияние лесных пожаров в Сибири на климат в глобальном масштабе незначительно, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев

"Если говорить о влиянии на климат, то, конечно, во время лесных пожаров выбрасывается большое количество парниковых газов — СО2 и метана. Метан также выделяется при пожарах, потому что это продукт неполного сгорания. По большому счету, влияние этих пожаров на климат не очень большое, потому что все-таки это региональный эпизод и катаклизм. В глобальном масштабе это влияет незначительно… Конечно, объем выбросов парниковых газов большой, но не запредельный", — сказал Киселев.

Он пояснил, что на локальном уровне поменяется отражающая способность поверхности земли: вместо зеленого, лесного фона теперь солнечные лучи будут "упираться" в выжженную, темную землю, которая будет активнее их поглощать и нагреваться.

"Слой дымки также присутствует, но он рассеется, а темная поверхность останется", — уточнил ученый.

По его словам, леса не всегда являются легкими планеты и поглощают углекислый газ. Это характерно для молодого леса, а старые леса, где много гниющих и сухих деревьев, наоборот, являются источником СО2.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 6 августа, площадь лесных пожаров в РФ которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,3 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 140 247 гектаров. Всего, по данным ведомства, с 1 января огонь прошел площадь свыше 7,2 млн гектаров.