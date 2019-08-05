Получено фото нашего отдаленного будущего

Астрономы, использовавшие космический телескоп «Хаббл», сфотографировали две спиральные галактики, находящиеся в созвездии Овна в 430 миллионах световых лет от нас. Примечательно то, что эти галактики сближаются и уже находятся на расстоянии, допускающем гравитационное взаимодействие, включая обмен материей — облаками межзвездных пыли и газа.

Как говорится в сообщении, пара галактик под общим названием UGC 2369 находится на пути к столкновению, которое должно произойти через несколько десятков миллионов лет. По астрономическим меркам, это пустяк. В результате появится какая-то новая структура.

Катастрофические последствия для ее гипотетических жителей маловероятны: даже в центральной части любой галактики плотность звезд в пространстве очень невелика, поэтому их столкновение исключительно маловероятно.

Эта история имеет прямое отношение к нам, поскольку показывает вероятную будущую судьбу Млечного Пути. Он сближается с галактикой M31, более известной как Туманность Андромеды — спиральной галактикой, похожей на нашу, но, вероятно, более массивной. Столкновение должно произойти через четыре с половиной миллиарда лет. Мы до этого события не доживем, а вот наши отдаленные потомки имеют все шансы полюбоваться на небывалые картины.

Пока же ученые могут по последовательности событий, включая UGC 2369 и другие галактики, находящиеся на разных стадиях сближения и слияния, выяснить, как этот процесс происходит и на что похожи его результаты.