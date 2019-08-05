Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые описали ветвление микротрубочек скелета клетки 

Индикатор 7 часов назад
Фото: Kent Ridge/National University of Singapore
Американские исследователи установили последовательность процесса ветвления микротрубочек и отследили его на одиноких молекулах. Результаты работы были опубликованы на страницах eLife.
Микротрубочки клеточного скелета представляют собой полые цилиндры диаметром в 23 нм. Каждая микротрубочка напоминает вязанку из 13 тонких филаментов с отверстием внутри. Каждый филамент — это цепь из глобулярных белков альфа— и бета-тубулинов. По мере сборки из раствора микротрубочки могут разветвляться и выстраивать сложные структуры. В процессе разветвления принмают участие белки TPX2, аугмин и γ-TuRC.
Микротрубочки формируют сеть для транспорта веществ внутри клетки, составляют основу клеточного моторчика — жгутика, при делении доставляют генетический материал к противоположным полюсам клетки, участвуют в синтезе клеточной стенки растений. Недавние исследования обнаружили квантовые колебания внутри микротрубочек клеток мозга. Теория гласит, что контролируемая объективная редукция в микротрубочках — гипотетический процесс коллапса волновой функции за счет гравитационных эффектов на микроуровне — есть основа сознания.
Чтобы изучить роль микротрубочек в клеточных процессах, исследователи из Принстонского университета задались целью установить в пространстве и времени процесс сборки микротрубочек (МТ) в клеточном веретене деления. Сперва ученые проводили эксперименты на экстрактах яиц шпорцевых лягушек (Xenopus). Затем, полученные показатели роста МТ применили для построения имитирующей компьютерной модели. Модель позволила воспроизвести измеренный профиль зародышеобразования, распределение плюс-концов МТ и интенсивность роста тубулина.
Регулируя доступность TPX2, аугмина и γ-TuRC исследователи показали, что первым на МТ садится белок TPX2. Далее, он связывает аугмин или γ-TuRC, что приводит к нуклеации ветвления. Регулирование локализации и кинетики белков ветвления определяет архитектуру ветвления МТ-сети.
Индикатор: последние новости
В Фанагории обнаружены следы одного из древнейших христианских храмов России Биологи составили эволюционное древо комодского варана В Кенозерье найдена культовая фигурка возрастом более трех тысяч лет
Комментарии
Наука , Наука и техника , Принстонский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири10
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»67
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска386
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие119
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД336
Видео
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:28
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска
Происшествия Африка
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение