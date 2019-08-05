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В Египте нашли следы неизвестной развитой цивилизации 

Lenta.ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: Czekaj-Zastawny / African Archaeological Review
Междунарнодная группа ученых сообщила об обнаружении захоронений, которые остались от древней культуры, существовавшей в Ливийской пустыне задолго до Древнего Египта. Останки и артефакты датируются 9300-4000 годами до нашей эры и свидетельствуют о существовании развитого социума. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи изучили захоронения, относящиеся к концу неолита (4600-4000 годы до нашей эры) и расположенные вдоль берегов высохшего озера вблизи места Гебель Рамла. В то время климат в пустыне был более влажным, чем в настоящее время, что позволило древним фермерам заселить местность. Для этой культуры характерно выращивание домашнего скота и создание мегалитических построек, напоминающих Стоунхендж.
В 2001-2003 года археологи раскопали три кладбища с 68 скелетами и артефактами, включая глиняную посуду, украшения из морских раковин, камней и страусиной скорлупы. Исследователи выяснили, что у этих людей была низкая детская смертность, высокий рост и относительно большая продолжительность жизни (40-50 лет).
В 2009-2016 годах были обнаружены еще два кладбища с 130 скелетами и небольшим количеством артефактов. Согласно результатам анализа, эти люди были небольшого роста, для них была характерна высокая детская смертность и небольшая продолжительность жизни. При этом у одного из кладбищ имелась отдельная зона захоронения детей в возрасте до трех лет.
По мнению исследователей, одно место захоронения предназначались для людей высокого социального статуса, другое — для рабочего класса. Общее соотношение полов составляло три женщины на одного мужчину, что подразумевает многоженство. Кроме того, при достижении трехлетнего возраста дети считались такими же людьми, как и остальные. Также имеются свидетельства уважительного отношения к предкам, чьи скелеты в некоторых случаях пытались реконструировать при повторном захоронении. Все это указывает на уровень культурного развития, превосходящий обычных скотоводов.
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Наука , Наука и техника , Египет
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