Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае нашли крупный могильник V века 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
Археологи нашли в Богучанском районе Красноярского края могильник V века нашей эры. Это крупнейшее погребение того времени, обнаруженное в регионе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).
"Археологи СФУ нашли редкий для таежной местности Сибири археологический памятник — могильник, датированный V веком нашей эры. На сегодняшний день это самый ранний и самый крупный из найденных на территории Енисейской Сибири памятник, относящийся к первому тысячелетию нашей эры. Более того, это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края" — рассказали в пресс-службе.
В экспедиции также принимали участия археологи Цзилиньского и Пекинского народных университетов. В 12 погребениях археологи обнаружили около 2 тыс. предметов: наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы. Тела погребенных сначала сжигали, а прах закапывали, выяснили ученые.
Часть образцов будет направлена в Китай, где будут проведены палеогенетические исследования, необходимые для определения пола, возраста погребенных, их расовой принадлежности.
ТАСС: последние новости
В Китае впервые нашли окаменелый след тираннозавра В Канаде обнаружили останки древнего "ктулху" Останки редкого растительноядного динозавра обнаружили на севере Кузбасса
Комментарии
Наука , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть дикарям московским»: на Украине обрадовались пожарам319
Япония потребовала встречу с Путиным36
В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных52
«История про Скрипалей выдумана»229
Кому достанется наследство Вилли Токарева24
Видео
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
00:22
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Криминал
03:09
Япония потребовала встречу с Путиным
Политика Азия
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
00:51
Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков
Шоу-бизнес
00:40
Умер Вилли Токарев
Шоу-бизнес
00:40
Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве
Общество
00:30
Названа причина смерти Вилли Токарева
Шоу-бизнес
01:13
Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами
Армия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение