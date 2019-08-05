В Красноярском крае нашли крупный могильник V века

Археологи нашли в Богучанском районе Красноярского края могильник V века нашей эры. Это крупнейшее погребение того времени, обнаруженное в регионе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).

"Археологи СФУ нашли редкий для таежной местности Сибири археологический памятник — могильник, датированный V веком нашей эры. На сегодняшний день это самый ранний и самый крупный из найденных на территории Енисейской Сибири памятник, относящийся к первому тысячелетию нашей эры. Более того, это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края" — рассказали в пресс-службе.

В экспедиции также принимали участия археологи Цзилиньского и Пекинского народных университетов. В 12 погребениях археологи обнаружили около 2 тыс. предметов: наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы. Тела погребенных сначала сжигали, а прах закапывали, выяснили ученые.

Часть образцов будет направлена в Китай, где будут проведены палеогенетические исследования, необходимые для определения пола, возраста погребенных, их расовой принадлежности.