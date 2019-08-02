Найден легендарный затерянный храм Христа

Археологи обнаружили руины древней церкви на севере Израиля , которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Об этом сообщает издание Live Science.

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера (Галилейского моря). Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете. Позже она стала городом, названным в честь Юлии — дочери римского императора Августа. Известно о еще одно вероятном местонахождении Вифсаиды Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам ученых, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол.