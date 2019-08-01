«Дефектный ген»: ученые нашли причины появления рака

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в ходе исследования выяснили, что к возникновению рака может привести мутации в гене TP53. Об этом пишет MedicalXpress.

По данным издания, выводы ученых основываются на исследовании более 10 тысяч образцов тканей и сравнении их ДНК с 80 тысячами различных мутаций. В результате чего получены данные, что во всех случаях у людей с низкой выживаемостью часто были мутации в гене TP53, который останавливает рост и деление клетки при ее повреждении.

Дефект, согласно исследованию, наблюдался в том числе и в обеих копиях гена TP53, при этом потеря второй нормальной копии происходила, чаще всего, из-за копирования первой дефектной копии.

"Поскольку TP53 является одним из наиболее важных факторов в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основную биологию рака. Это приведет к лучшим методам лечения", — процитировало издание слова одного из ученых.