«Дефектный ген»: ученые нашли причины появления рака 

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в ходе исследования выяснили, что к возникновению рака может привести мутации в гене TP53. Об этом пишет MedicalXpress.
По данным издания, выводы ученых основываются на исследовании более 10 тысяч образцов тканей и сравнении их ДНК с 80 тысячами различных мутаций. В результате чего получены данные, что во всех случаях у людей с низкой выживаемостью часто были мутации в гене TP53, который останавливает рост и деление клетки при ее повреждении.
Дефект, согласно исследованию, наблюдался в том числе и в обеих копиях гена TP53, при этом потеря второй нормальной копии происходила, чаще всего, из-за копирования первой дефектной копии.
"Поскольку TP53 является одним из наиболее важных факторов в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основную биологию рака. Это приведет к лучшим методам лечения", — процитировало издание слова одного из ученых.
Согласно опросу жителей России, опубликованному на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 70% респондентов заявили, что сталкивались с онкологическими заболеваниями — либо болели сами, либо их близкие. По данным ВЦИОМ, среди факторов, которые, по мнению россиян, повышают риски возникновения онкологических заболеваний, названы плохая экология, курение и нездоровое питание, а также наследственность. При этом 72% опрошенных назвали существующие методы лечения рака слишком дорогими.