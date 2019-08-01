Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дефектный ген»: ученые нашли причины появления рака 

Рамблер 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в ходе исследования выяснили, что к возникновению рака может привести мутации в гене TP53. Об этом пишет MedicalXpress.
По данным издания, выводы ученых основываются на исследовании более 10 тысяч образцов тканей и сравнении их ДНК с 80 тысячами различных мутаций. В результате чего получены данные, что во всех случаях у людей с низкой выживаемостью часто были мутации в гене TP53, который останавливает рост и деление клетки при ее повреждении.
Дефект, согласно исследованию, наблюдался в том числе и в обеих копиях гена TP53, при этом потеря второй нормальной копии происходила, чаще всего, из-за копирования первой дефектной копии.
"Поскольку TP53 является одним из наиболее важных факторов в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основную биологию рака. Это приведет к лучшим методам лечения", — процитировало издание слова одного из ученых.
Согласно опросу жителей России, опубликованному на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 70% респондентов заявили, что сталкивались с онкологическими заболеваниями — либо болели сами, либо их близкие. По данным ВЦИОМ, среди факторов, которые, по мнению россиян, повышают риски возникновения онкологических заболеваний, названы плохая экология, курение и нездоровое питание, а также наследственность. При этом 72% опрошенных назвали существующие методы лечения рака слишком дорогими.
Комментарии
Наука , Наука и техника , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России10
«Мир потеряет тормоз в ядерной войне»8
Глава офиса Зеленского ушел в отставку24
«В России спецслужбы успешно борются с террором»9
Пока вы не уснули: Россия ответила на предложение Трампа36
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение