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На Курилах после ветровалов нашли «золото драконов» 

Российская Газета + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТАСС
Первый этап работ по исследованию ветровалов в лесах заповедника "Курильский", расположенного на островах Кунашир, Демина и Осколки, провели ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток). Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
— В последние годы массовые ветровалы появились на юге Дальнего Востока России, в Сахалинской области и Приморском крае, — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Ботанического сада-института Кирилл Корзников.
По его словам, ранее в регионе не наблюдали таких сильных ветровальных повреждений. Ученые объясняют масштабность нарушений увеличением силы тропических циклонов.
— Очень интересно, что в местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох — Схистостегу перистую (Schistostega pennata), который включен в Красную книгу Сахалинской области, — отметил Кирилл Корзников.
После ветровалов этот вид стал одним из самых массовых. Идеальные условия для его роста сформировали вывороченные с корнем деревья. Схистостегу называют еще "золотом гоблинов" или "золотом драконов". Клетки молодых ростков этого растения имеют линзовидную форму и фокусируют рассеянный свет, который, отражаясь, воспринимается как блеск золота.
В августе должен пройти второй этап научных исследований, в котором, кроме сотрудников Ботанического сада-института примут участие ученые из Ботанического института Чешской академии наук. Планируется оценить возможности восстановления лесных экосистем и составить представление об истории прошлых ветровалов в лесах Кунашира.
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Наука , РАН , Владивосток , Приморский Край , Сахалинская Область
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