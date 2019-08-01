На Курилах после ветровалов нашли «золото драконов»

Первый этап работ по исследованию ветровалов в лесах заповедника "Курильский", расположенного на островах Кунашир, Демина и Осколки, провели ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук Владивосток ). Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

По его словам, ранее в регионе не наблюдали таких сильных ветровальных повреждений. Ученые объясняют масштабность нарушений увеличением силы тропических циклонов.

— Очень интересно, что в местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох — Схистостегу перистую (Schistostega pennata), который включен в Красную книгу Сахалинской области, — отметил Кирилл Корзников.

После ветровалов этот вид стал одним из самых массовых. Идеальные условия для его роста сформировали вывороченные с корнем деревья. Схистостегу называют еще "золотом гоблинов" или "золотом драконов". Клетки молодых ростков этого растения имеют линзовидную форму и фокусируют рассеянный свет, который, отражаясь, воспринимается как блеск золота.

В августе должен пройти второй этап научных исследований, в котором, кроме сотрудников Ботанического сада-института примут участие ученые из Ботанического института Чешской академии наук. Планируется оценить возможности восстановления лесных экосистем и составить представление об истории прошлых ветровалов в лесах Кунашира.