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Ученый рассказал, почему человечество не может избавиться от тараканов 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Человечество не в силах избавиться от тараканов, потому что гены этих насекомых "помнят" слишком много ядов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
Ранее сообщалось, что на улицах Сочи появились американские тараканы, длина тела которых достигает пяти сантиметров.
"Уничтожить тараканов мы точно не способны, да и вряд ли это нужно делать — все-таки они являются одним из элементов экосистемы города, так же как и голуби с крысами. Мы можем снизить численность тараканов, соблюдая санитарные нормы как в местах общего пользования (подъезды, помойки и т.п.), так и в собственных квартирах", — сказал ученый.
Гомыранов напомнил, что в 80-е годы XX века появились инсектициды на основе "вкусной" для тараканов глюкозы с примесью ядов. Однако, спустя 10-15 лет многие тараканы перестали есть отраву и сделали ее применение бесполезным.
"Тараканы появились на Земле около 235 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканьего рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых", — уточнил собеседник агентства.
Он пояснил, что длина ДНК тараканов занимает второе место по длине среди насекомых, уступая только ДНК перелетной саранчи, и превышает длину человеческой ДНК.
"Однако важна не столько длина, сколько большое количество смысловых участков ДНК, то есть собственно генов: их у тараканов оказалось свыше 10 тысяч. Около 150 из них отвечают за обоняние, более 500 — за распознавание вкусов. В анализе химических веществ, вероятно, задействованы и сотни других генов", — сказал ученый.
По словам Гомыранова, накопленный эволюционный опыт помогает тараканам распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от ядовитых. Кроме того, чтобы адаптироваться к отраве, тараканам не надо эволюционировать, достаточно активировать старые гены.
"В организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, служащих противоядием для разных отрав", — добавил собеседник агентства.
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Наука , Наука и техника , МГУ , РИА Новости , Сочи
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