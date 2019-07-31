Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе обнаружили кости пситтакозавров 

Российская Газета + ещё 3 59 минут назад
Во время экспедиции сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в окрестностях деревни Шестаково новые редкие находки.
Во время раскопок в костеносном слое археологи нашли фрагменты скелета пситтакозавра — позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами. При окапывании монолита по периметру были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга другой особи пситтакозавра.
Ученые также продолжили раскопки в том месте, где еще в 2008 году были найдены фрагменты тела древнего ящера. Их находка оказалась уникальной. Как выяснилось, палеонтологи раскопали зауропода, останки которого на территории нашей страны встречаются крайне редко. На этот раз в том же слое археологам удалось обнаружить кости хвостового отдела позвоночника этого динозавра.
— При разборе слоя с отложениями песчаника, в котором ранее не были зафиксированы фоссилии, был обнаружен зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей, — сообщили в администрация Кемеровской области.
Ученые считают, дальнейшая работа со слоями на Шестаковском месторождении может принести новые открытия. Монолит с фрагментами скелета пситтакозавра готовится к транспортировке в научную лабораторию.
Российская Газета: последние новости
Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео Дайверы нашли сокровища в подводном городе Геракла В Польше восстановят облик загадочной "поморской ведьмы"
Комментарии4
Наука , Видео , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал приказ армии229
Возле резиденции Путина поймали налетчиков62
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич93
«Не Парижу нас учить»: резкое заявление Захаровой45
Минск заподозрили в сокрытии африканской чумы свиней5
Видео
02:07
«Для него девушки — просто тело». Друг об убийце блогерши
Общество Криминал
01:50
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Происшествия В мире
03:49
Путин дал приказ армии
Политика Армия
00:43
Задержание сторонников ИГ в Татарстане сняли на видео
Происшествия Другое
02:33
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич
Общество
00:31
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Происшествия Пожары
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
03:37
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Происшествия
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение