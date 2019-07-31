В Кузбассе обнаружили кости пситтакозавров

Во время экспедиции сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в окрестностях деревни Шестаково новые редкие находки.

Во время раскопок в костеносном слое археологи нашли фрагменты скелета пситтакозавра — позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами. При окапывании монолита по периметру были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга другой особи пситтакозавра.

Ученые также продолжили раскопки в том месте, где еще в 2008 году были найдены фрагменты тела древнего ящера. Их находка оказалась уникальной. Как выяснилось, палеонтологи раскопали зауропода, останки которого на территории нашей страны встречаются крайне редко. На этот раз в том же слое археологам удалось обнаружить кости хвостового отдела позвоночника этого динозавра.

— При разборе слоя с отложениями песчаника, в котором ранее не были зафиксированы фоссилии, был обнаружен зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей, — сообщили в администрация Кемеровской области.

Ученые считают, дальнейшая работа со слоями на Шестаковском месторождении может принести новые открытия. Монолит с фрагментами скелета пситтакозавра готовится к транспортировке в научную лабораторию.