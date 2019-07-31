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Палеонтологи обнаружили в Кузбассе кости редких динозавров 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ГТРК "Кузбасс"
Во время раскопок на "кладбище динозавров" в деревне Шестаково палеонтологи обнаружили останки хищного динозавра. Его вид еще предстоит уточнить ученым, сообщает ГТРК "Кузбасс". Палеонтологи нашли кости в слое песчаника. Ранее этот участок считали неперспективным с точки зрения находок.
В общей сложности за время работ сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили позвонок, плечевую кость и когтевую фалангу, принадлежащую молодой особи пситтакозавра, различные мелкие фрагменты костей, а также кости хвостового отдела позвоночника зауропода и зуб динозавра-хищника (вероятнее всего, относящегося к семейству дромеозаврид).
Специалисты извелекли все находки и отправили на дальнейшее изучение препарирование в полевую лабораторию, передает пресс-служба администрации региона.
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