Палеонтологи обнаружили в Кузбассе кости редких динозавров

Во время раскопок на "кладбище динозавров" в деревне Шестаково палеонтологи обнаружили останки хищного динозавра. Его вид еще предстоит уточнить ученым, сообщает ГТРК "Кузбасс". Палеонтологи нашли кости в слое песчаника. Ранее этот участок считали неперспективным с точки зрения находок.

В общей сложности за время работ сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили позвонок, плечевую кость и когтевую фалангу, принадлежащую молодой особи пситтакозавра, различные мелкие фрагменты костей, а также кости хвостового отдела позвоночника зауропода и зуб динозавра-хищника (вероятнее всего, относящегося к семейству дромеозаврид).

Специалисты извелекли все находки и отправили на дальнейшее изучение препарирование в полевую лабораторию, передает пресс-служба администрации региона.