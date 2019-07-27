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Пень-зомби из Новой Зеландии оказался частью гигантского суперорганизма 

ТК «Звезда» + ещё 7 23 часа назад
Фото: pixabay.com
Оснастив пень датчиками, биологи выяснили, что он является ключевым звеном для распределения воды между соседними деревьями.
Ученые из Оклендского университета выяснили, что неумирающий пень новозеландского каури (агатиса южного) является живой частью гигантского суперорганизма, включающего около сотню деревьев.
Пень является паразитом, который существует за счет рядом растущих деревьев. Каури могут соединяться между собой корнями и передавать друг другу различные полезные вещества. Наблюдая за пнем-зомби, исследователи обнаружили, что он вполне себе может выживать вдали от источников воды.
Биологи проследили за движением питательных веществ и определили, что деревья и пень потребляли влагу в разное время суток. Днем растения перемещали воду от корней к листьям, а ночью наступала пора пня, когда он мог поглощать через свои оставшиеся части влагу, пишет издание Live Science.
По словам ученые, деревья выполняли роль насосов в этой гидравлической системе, а остаток дерева мог служить своеобразным мостом, связывающим их с другими растениями.
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Наука , Новая Зеландия
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