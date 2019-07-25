Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого

Археологи обнаружили на территории Юрьева монастыря шесть каменных саркофагов, в которых покоились останки именитых бояр, заправлявших Новгородом в домонгольский период. Подобная находка была сделана на территории "первого города Руси" впервые, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Это очень мощное сооружение. Очевидно, что все саркофаги были подготовлены заблаговременно, так как на их постройку должно было уйти очень много времени. Накрывающая их плита весит около полутора тонн, и чтобы снять ее, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе это могли только очень состоятельные люди", — полагает Владимир Седов, главный научный сотрудник ИА РАН.

Российские археологи ведут раскопки на территории знаменитого Георгиевского собора не менее известного Юрьева монастыря уже более пяти лет. На первых этапах работы Седов и его коллеги изучали внутреннее пространство собора, а относительно недавно они начали изучать его внешние периметры, где и были найдены "боярские" саркофаги, а также аналогичные захоронения монахов.

Сам Георгиевский собор был построен на территории монастыря в начале XII века, в 1130 году, по инициативе великого князя киевского Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха и внука последнего англосаксонского короля Гаральда Годвинсона. В последующие годы на его территории были похоронены останки нескольких приглашенных новгородских князей, городских посадников, духовной элиты и светской знати.

В этом году Седов и его команда начали изучать пространство у южного фасада собора, закончив работы в других областях монастыря. Им удалось обнаружить здесь серию из шести сборных каменных саркофагов, каждый из которых был сконструирован из шести плит. Пять из них ученые изучили, а последний пока остается недоступным из-за того, что доступ к нему перекрывает стена здания.

Саркофаги были поставлены в три ряда, причем крышки центральных саркофагов находились непосредственно перед входом в церковь и были вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга. Как предполагают ученые, в XII веке поверхность ближнего к церкви саркофага находилась вровень с полом храма, а самого дальнего — на уровне поверхности земли. По ним, как по лестнице, можно было войти в двери храма.

"Это необычное, редкое погребальное сооружение, и его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются. Всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов, они есть в Софийском соборе и в некоторых старых церквях. Однако целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода — это, безусловно, редкость", — продолжает Седов.

Как отметил ученый, почти в каждом саркофаге было обнаружено несколько усопших новгородцев, среди которых были мужчины, женщины и дети. Как отмечают исследователи, это указывает, с одной стороны, на семейный характер гробниц, а другой, на принадлежность этих семей к боярской верхушке Новгорода:

Все усопшие, по словам археологов, были очень немолодыми людьми по средневековым меркам — их возраст превышал 50 лет. Несмотря на высокую изношенность суставов, у них были достаточно хорошие зубы, что однозначно указывает на их принадлежность к знати Новгорода и очень высокий уровень жизни.

Седов и его коллеги предполагают, что эти останки могут принадлежать одной из самых известных личностей из домонгольской истории города, посаднику Мирошке Несдиничу. Он правил городом с 1189 по 1204 год и был предположительно захоронен на территории Юрьева монастыря вместе с сыном, который тоже занимал эту важную должность.