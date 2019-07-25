Объяснено происхождение загадочных человеческих останков

Ученые Лестерского университета в Великобритании выяснили, что убитый 1400 лет назад мужчина, принадлежавший шотландскому народу пиктов и известный как Человек Роземарки (Rosemarkie Man), мог являться царем или человеком очень высокого социального статуса. Об этом сообщает издание Live Science.

Археологи нашли скелет 30-летнего мужчины в пещере на Черном острове в Северо-Шотландском нагорье. Останки находились в необычном состоянии: на конечностях лежали камни, ноги были скрещены, а череп разбит. В 2017 году исследователи реконструировали внешность человека, а результаты нового исследования продемонстрировали, что он был членом королевской семьи или вождем.

Согласно результатам анализа, мужчина сидел на высокобелковой диете, что было редкостью для людей, живших в Шотландии полтора тысячелетия назад. Останки животных, найденных возле могилы Человека Роземарки, показывают, что в честь его смерти люди устроили праздник и провели ритуал. Пещера, куда поместили тело, могла служить, согласно верованиям местных, входом в загробный мир. Кроме травмы головы исследователи не нашли никаких других ранений, а значит, мужчина вряд ли был воином.