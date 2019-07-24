Ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел на российских пасеках

Причинами массовой гибели пчел на пасеках в регионах России , о которой писали СМИ, могут быть отравление инсектицидами, ослабленный иммунитет и клещ, сообщил РИА новости энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

"Касательно изменений климата говорить однозначно тяжело. С одной стороны, да — вероятно, его изменения могли повлечь и снижение численности пчелиных семей, которых содержат на пасеках, с другой стороны, на это могли повлиять и другие факторы — такие как воздействие инсектицидов или вспышка численности различных паразитов пчел", — сказал Гомыранов.

По мнению ученого, причиной гибели пчел могли стать несколько факторов.

"В последние годы, по мнению специалистов, увеличивается число пасмурных и дождливых дней — нелетных для пчел. В эти дни пчелы не могут собирать нектар и пыльцу, необходимую для питания", — отметил эксперт.

Он также добавил, что ряд учёных высказывали мнение, что из-за обилия влаги нектар у растений становится менее насыщенный сахаром, а период цветения растений менее продолжительным.

"Все это приводит к тому, что пчел чаще всего подкармливают сахарным сиропом, который не может полностью заменить нектар, содержащий различные аминокислоты и витамины, что приводит к ослаблению иммунитета у пчел, а соответственно к заражению различными вирусными и паразитарными болезнями", — пояснил учёный.

Для поддержания пчелиных семей специалисты рекомендуют засеивать поля рядом с пасеками определенными видами растений, цветение которых будет сменяться одно за другим.

"Важной причиной гибели пчел считается неконтролируемое использование системных инсектицидов против насекомых — сельскохозяйственных вредителей. Такие неконтролируемые обработки, конечно же, воздействуют и на пчел. Одни из самых распространенных инсектицидов — неоникотиноиды и диметоаты", — сказал Горыманов.

Он добавил, что эти инсектициды слабо токсичны для млекопитающих, а у насекомых блокируют передачу нервных импульсов и вызывают паралич, у пчел они также могут вызывать химический токсикоз.

"Применение этих веществ на полях должно быть согласовано с пчеловодами, которые должны ограничивать лет пчел во время обработки полей в радиусе нескольких километров от пасек", — отметил специалист.

Он также назвал размножение вредителей, особенно клещей Varroa destructor, ещё одной возможной причиной гибели пчел.

"Эти клещи есть практически на каждой пасеке, они питаются гемолимфой как взрослых насекомых, так и куколок, и вызывают дефекты в развитии и гибель. Отсутствие систематической борьбы с клещами, а также снижение иммунитета у пчел, также могло стать одной из причин", — пояснил Гомыранов.

По его словам, нельзя сказать, что клещей стало больше, чем в конце 1990-х, но ими заражены практически все пасеки, и в случае ослабления пчёл каким-либо еще фактором заражение клещами приводит к гибели большой части пчелиной семьи.