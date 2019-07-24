«Мы знаем их имена»: расшифрована древняя грамота

Новгородские археологи расшифровали текст берестяной грамоты XIII века, найденной в Старой Руссе. В историческом документе один житель средневековой Руси приказывал другому привести к нему трех лошадей. Исследователи надеются, что найденный артефакт позволит лучше понять повседневную жизнь обитателей Новгородской земли этого периода.

Древнерусскую берестяную грамоту, найденную в прошлую субботу на Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области , удалось расшифровать специалистам, сообщает «Газон». По словам руководителя Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елены Тороповой, нанесенный на грамоту текст представляет собой указание одного средневекового жителя города к другому.

«Мы знаем их имена — Максим и Анания, — отметила исследовательница. — Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему. Куда именно, не сказано. Возможно, появится дополнительная информация, когда будет уточнено время, к которому относится находка».

Торопова подчеркнула, что текст еще предстоит правильно истолковать.

Важный в историческом плане артефакт обнаружил при проверке массового материала — обрезков кожи, фрагментов керамики, костей и бересты — археолог Алексей Баринов . Предварительно грамоту отнесли ко второй половине XIII века: то есть, она могла быть составлена примерно через 100 лет после первого упоминания о Старой Руссе в летописи (1167 год). Эксперты отметили достаточно хорошее состояние находки. Она стала 51-й по счету, найденной на территории этого города.

Археологи продолжают работу на раскопе. Среди прочего им попадаются и элементы наследия более поздних эпох. Например, Павел Колосницын обнаружил донце немецкого снаряда времен Второй мировой войны, фото которого выложил на своей странице в Facebook. Некоторые находки, по его словам, очень сложно идентифицировать.

«Вот, например, такой деревянный предмет XIII века с Пятницкого раскопа в Старой Руссе. Довольно сложная, тщательно изготовленная деталь с несколькими отверстиями. Это явно часть чего-то более сложного, но назначение непонятно. Есть одно предположение, но пока раскрывать не буду», — отметил Колосницын.

Чуть ранее, 10 июля, этот археолог нашел юбилейную, 50-ю берестяную грамоту в Старой Руссе.

«18 лет их находили на других раскопах, их находили рядом со мной, их находили на раскопе, которым я руководил.

А сегодня я, наконец, сам нашел берестяную грамоту.

Сел в конце дня проверять помытую бересту из ящиков в который складывают массовый материал из квадратов. На четвертом подносе достаю небольшой сверточек и вижу на нем буквы», — рассказал Колосницын.

Берестяные грамоты, создававшиеся на Руси в XI-XV веках, являются важными источниками по истории общества и повседневной жизни средневековых людей и языков, на которых они говорили. Археологические работы по поиску записей на коре березы стартовали после Великой Отечественной войны. Первая берестяная грамота была обнаружена в 1951 году на Неревском раскопе, организованном в жилом районе средневекового Новгорода. Грамота, найденная археологом Бариновым, стала 1227-й за 68 лет на приблизительных землях Древней Руси. Больше всего грамот было найдено в Новгороде — 1116 — и Старой Руссе — 51. В Москве в руки археологов к настоящему моменту попали четыре грамоты, в Звенигороде Львовской области Украины — три. Столько же обнаружено на территории современной Восточной Белоруссии.

Знаменитым исследователем языка берестяных грамот являлся выдающийся лингвист Андрей Зализняк

В октябре прошлого года археологи Института истории материальной культуры РАН впервые представили артефакты, найденные при строительстве участков скоростной трассы М-11 и свидетельствующие о жизнедеятельности испанских солдат из Голубой дивизии под Новгородом и Ленинградом. В частности, были обнаружены блиндажи, окопы и линии связи, а также монеты, штык-нож, аптечные пузырьки, винные бутылки испанского производства и фрагменты испанских газет, пережившие десятилетия благодаря консервации глиной.