Раскрыта загадка пустоты рядом с Млечным путем

Франции и Международная группа астрономов из США Израиля подробно изучили структуру Местного войда — пустоты, расположенной рядом с Местной группой галактик, включая Млечный Путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. Оказалось, что пустота входит в единую сеть более крупных войдов и влияет на соседние галактики. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили движение ближайших галактик, чтобы определить распределение массы в войде и Местном листе — галактической нити, включающей в себя Местную группу. Кроме того, ученые построили трехмерные карты областей Вселенной, находящихся по соседству с Млечным путем, что позволило определить границу между скоплениями материи и пустотой. Изучение войда до этого было затруднено из-за того, что он заслоняется самим Млечным путем.

В 2007 году исследователи обнаружили, что войд расширяется, при этом в него попала карликовая галактика, которая уходит из пустоты со скоростью 350 километров в секунду. По расчетам, диаметр Местного войда составляет 150 миллионов световых лет, поскольку чем быстрее движется галактика, тем меньше масса, которая притягивает ее обратно. Ученые также выяснили, что отклонение скорости Млечного Пути от закона Хаббла, описывающего скорость расширения Вселенной, составляет 600 километров в секунду.

В новой работе показано, что примерно половина этого отклонения генерируется соседним Скоплением Девы (находится на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли), а также расширяющимся Местным войдом. Однако Млечный путь не будет затянут в пустоту, поскольку последняя не обладает силой притяжения, и все галактики Местного листа удаляются от нее. Сама пустота оказалась связанной с другими, огромными войдами в созведиях (участках небесной сферы) Геркулеса и Скульптора.