Россияне смогут добавлять в пищу саранчу, обещают ученые

Пищевые добавки из саранчи в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. Ученые из Санкт-Петербурга планируют заменить новым продуктом традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства. Исследователи также рассчитывают найти применение своей разработке в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.

Биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, получаемого из панциря саранчи, пытаются создать ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), сообщают «Известия». Согласно задумке инициаторов проекта, в перспективе такая добавка заменит традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, а также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия.

«Остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо», — заявил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Александр Ишевский.

По его словам, на разведение саранчи требуется меньше затрат и сил. Как уточнил Ишевский, в смысле пищевой ценности саранча по ряду параметров превосходит говядину. Ученые Университета ИТМО также пояснили, что необходимость создания подобных добавок вызвана угрозой катастрофической нехватки животного белка. Уже сейчас рост его стоимости, по оценкам экспертов, составляет в среднем 7–11% в год.

Ученые из разных стран уже достаточно давно рассматривают саранчу в качестве альтернативного источника животного белка. Семейство настоящие саранчовые (Acrididae) в наше время насчитывают порядка 10 тыс. видов саранчи или акридов. При этом в пищу принято употреблять преимущественно перелетную саранчу Locusta migratoria, распространенную в Африке, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Европе.

«Питательность саранчи зависит от вида и пола насекомого, его рациона и состояния окружающей среды, — отмечается в научной статье Н. Ручкиной «Акриды», размещенной в №2 журнала «Химия и жизнь» за 2017 год. — Насекомых разводят ради белка. В личинках перелетной саранчи его 14—18%, во взрослых насекомых 13—28%. В саранчовой муке его доля достигает 78%, это больше, чем в муке из сверчков.

Качество белка сопоставимо с традиционным мясом, калорийность перелетной саранчи составляет 143—195 ккал на 100 г сырого веса, австралийской саранчи — 499 ккал».

Жира в теле саранчи, по разным данным, от 5 до 21%, причем в его составе много незаменимых полиненасыщенных линолевой и линоленовой кислот. Они полезны при сердечно­сосудистых заболеваниях.

Акриды не заражены бактериями, опасными для человека, уточняется в указанном материале. Собравшуюся в стаю саранчу, как правило, ловят сетями ранним утром, когда насекомые малоподвижны из-за холода. Если на Западе культура поедания саранчи, как и насекомых в целом, пока практически не развита, то во многих странах Востока акриды употребляли в пищу с древности. Впрочем, в последние годы фермы по разведению пищевой саранчи появились и в Европе.

Саранчу растят без химикатов, дают день поголодать, чтобы очистить кишечник, затем подвергают сублимационной сушке, упаковывают и продают в специализированных магазинах. В таком виде насекомых можно хранить в сухом и прохладном месте на протяжении года. При этом питательная ценность продукта сохраняется, как и способность впитывать воду. Срок жизни саранчи составляет от восьми месяцев до двух лет.

Ранее в июле ученые из итальянского Университета Терамо призвали активнее поглощать насекомых. Если верить диетологам, в тельцах кузнечиков, шелкопрядов и муравьев находится большое количество антиоксидантов и прочих полезных веществ. Это делает их питательной, а также более полезной заменой мясу.

«Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», — отметил сотрудник Университета Терамо Мауро Серафини.

В свою очередь, шведские ученые предупредили о риске заражения бабезиозами, переносчиками которых являются клещи. В основном заболеваниям подвержены животные, однако бабезиозы представляют опасность и для человека.

«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура», — констатировала врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

Медики предупреждают, что при слабой иммунной системе возможен даже летальный исход.