Tiscali (Чехия): чем дальше, тем мы глупее. Но почему?

Средний уровень интеллекта снижается по всему миру — это подтверждает ряд исследований. Мы глупеем? Разные исследования ученых дают разные ответы на этот вопрос. В статье Tiscali (Чехия) приводятся некоторые из них. В частности, спад общемирового IQ объясняют генетическими причинами, поскольку умные люди концентрируются на карьере, а детей заводят менее интеллектуальные.

Нас в мире становится все больше. Мы связаны интернетом, который есть даже в самых отдаленных деревушках. Нам все обо всем известно, и тем не менее мы продолжаем глупеть. Как такое возможно?

Согласно эмпирическому исследованию экспертов из университета Вены, европейцы «глупеют», как и весь остальной мир. А ведь в прошлом средний уровень интеллекта неуклонно рос. С 1909 по 2013 годы коэффициент интеллекта (IQ) вырос по всему миру на 30 пунктов. Это так называемый эффект Флинна, который касается повышающегося интеллекта населения и, если говорить просто, гласит, что в среднем показатели IQ в обществе повышаются на три пункта за десять лет.

Причин этого роста — сразу несколько. Например, более здоровое и полноценное питание, лучшее медицинское обслуживание и ментальное стимулирование. Мы все больше и все дольше учимся. Причина также может крыться в генетике, но роль могут играть и методологические изменения в тестировании на IQ.

Человечество глупеет или мы просто неправильно измеряем IQ?

Если сравнивать с началом ХХ века, сегодня человечество значительно умнее. Эффект Флинна действовал как минимум до середины 80-х годов. Именно тогда в Европе в этой сфере начался кризис. Последние наблюдения свидетельствуют, что с того момента повышение интеллекта замедлилось или стагнирует. Отмечается даже противоположная тенденция. Сегодня она заметна по всему миру: IQ человечества снижается.

«Мы умнее в том, что касается необходимых нам способностей. Но при этом наш интеллект слабее в сфере тех способностей, которые для нас второстепенны», — уточняет специалист по изучению интеллекта из университета Вены Якоб Питшниг.

Общие знания, как и грамматические и риторические способности, математическая грамотность и пространственное мышление — особые формы интеллекта. Если в 1909-2013 годах рост в области логики достигал 37 пунктов, то в сфере конкретных знаний — уже всего 22 пункта, а в Европе — чуть менее 18.

Из этого следует, что люди лучше и быстрее распознают в тестах абстрактные образцы, проявляют хорошую пространственную ориентацию и успешно делают выбор, но в других областях дела обстоят не так хорошо.

Питшниг объясняет это тем, что сто лет назад разные человеческие способности были востребованы в целом одинаково, а современность требует высокой специализации в отдельных сегментах. Другими словами, если раньше мы умели все понемногу, то сегодня от нас требуется, чтобы мы отлично владели чем-то одним.

Человек умеет приспосабливаться

Результаты венского сопоставительного исследования говорят о том, что свои умственные способности мы приспосабливаем к нашему окружению. Для последних десятилетий характерна, прежде всего, компьютеризация и распространение цифровых технологий. Если еще несколько десятков лет назад в космос летали с секундомерами в руках, то сегодня у нас есть автомобили, которые ездят (почти) сами. В тестах люди показали невысокие результаты в таких областях, как словарный запас, математические способности и общий кругозор, но все это вещи, с которыми обычный смартфон справится лучше, чем человек. И техника в этом отношении будет только совершенствоваться.

Спад общемирового IQ, согласно некоторым теориям, также объясняется генетическими причинами, поскольку умные люди концентрируются в основном на карьере, а детей заводят менее интеллектуальные. Иногда спад интеллекта списывают даже на миграционную волну и ее последствия. Но исследования этого не подтверждают просто потому, что мигранты не участвуют в соответствующих исследованиях. Это понятно: если кто-то бежит в чужую страну (по каким бы то ни было причинам), пожалуй, вряд ли первым делом в новой стране он пойдет проверять свой IQ.

В ряде исследований снижение умственных способностей связывается с глобальным потеплением: жара вместе с нехваткой сна и жидкости, что доказано, ограничивают мозговую деятельность. Однако, по словам Питшнига, все эти факторы влияют скорее на сиюминутные результаты тестов и не имеют отношения к долгосрочным тенденциям, связанным с антиэффектом Флинна.

Люди меньше читают и больше пялятся в дисплеи

Как уже было сказано, чаще всего изменения в интеллектуальном уровне человечества связывают с техникой и распространением цифровых технологий. Короче говоря, мы все меньше читаем и все больше времени проводим онлайн.

Одни утверждают, что компьютеры и смартфоны делают нас умнее, потому что помогают нашему логическому мышлению. Другие же, напротив, видят в них причину того, что мы глупеем, ведь благодаря им нам не приходится подолгу думать и не нужно почти ничего запоминать. Также происходящее может означать, что, теряя одни способности, мы все-таки приобретаем другие.

По мнению профессора Рейнолда Поппа из венского частного университета им. Зигмунда Фрейда, с этой точки зрения мы наблюдаем не снижение интеллекта, а скорее изменение интеллектуального профиля. В связи со снижающимся IQ мы обязаны задаться вопросом, насколько традиционные способы измерения IQ еще информативны?

Умение считать в уме и владение грамматикой сегодня — уже не те способности, которые обязательно ведут к успеху: достаточно оглядеться по сторонам. Прекрасно ли наш господин премьер и успешный предприниматель владеет чешским языком, или он не блещет красноречием? Сегодня у успешных людей есть целые отделы советников, занимающихся риторическими фигурами и подсчетами. А ценится сегодня, прежде всего, креативность, как подтверждают примеры таких людей, как Марк Цукенберг.

Правда в том, что на протяжении всей своей истории люди, создавая и применяя технику, значительно улучшали собственные способности. Поэтому в каком-то смысле закономерно, что хранение информации и знаний, как и вычислительные операции, мы можем спокойно оставить машинам, которые умеют это лучше, чем мы. Сами же мы можем сосредоточиться на том, что даже лучший компьютер (пока, а может, и никогда) не сумеет: на понимании, планировании и креативном формировании комплексных контекстов, а также на рациональном анализе, социальной эмпатии и ценностях, основанных на этике. Это, несомненно, изменит и наш интеллект. К лучшему или к худшему — покажет время.