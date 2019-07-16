Спасти Землю: что хотел арестованный ученый Мещеряков

Арестованный по подозрению в госизмене сотрудник института «Роскосмоса» ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков работал над спасением Землю от космического мусора и ударов астероидов. Специалист является членом Европейской группы специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield, деятельность которой координирует Германский аэрокосмический центр.

Подозреваемый в государственной измене старший научный сотрудник института «Роскосмоса» Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергей Мещеряков планировал спасти Землю от ударов астероидов.

Научные исследования 77-летнего ученого часто издавались в сборниках Европейского космического агентства , а также в отчетах по итогам Международных конгрессов астронавтов, передает РИА «Новости».

Кроме того, специалист является членом крупного международного научного сообщества — Европейской группы специалистов по защите Земли от астероидов NEOShield (Near Earth Objects Shield), деятельность которой координирует Германский аэрокосмический центр, передает ФАН.

В конце февраля нынешнего года бывший полковник Центра информационной безопасности Сергей Михайлов , был приговорен к 22 годам лишения свободы за госизмену. Вместе с ним к 14 годам тюрьмы приговорили сотрудника «Лаборатории Касперского» и майора МВД Руслана Стоянова. Дело было маркировано грифом «секретно».

Расследование уголовного дела продолжается при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России , занимающегося контрразведывательным обеспечением предприятий промышленности.

Неделей ранее Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение им. Лавочкина» Сергея Лемешевского , которого обвиняют в хищении более 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос».

В начале августа представители « НПО имени Лавочкина » сообщили о решении совета директоров предприятия разорвать контракт с генеральным директором Сергеем Лемешевским.

«На внеочередном заседании совета директоров «НПО им. Лавочкина» 2 августа принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Антоновича Лемешевского с 3 августа», — сообщили представители НПО.

Еще один громкий скандал в июле 2018 года разразился после того, как ФСБ провела обыски по делу о госизмене в кабинетах ЦНИИМАШ в Королеве.

Как сообщает НСН, оперативники также пришли в офис главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Среди подозреваемых числились десять сотрудников, кто-то в ЦНИИмаш передавал информацию о гиперзвуковых технологиях спецслужбам Североатлантического альянса

В конце июля 74-летнего арестованного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева арестовал Лефортовский суд Москвы.

Сотрудники ЦНИИмаша уже не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел о государственной измене. В конце весны 2015 года был задержан ученый-физик Владимир Лапыгин

75-летнего на тот момент сотрудника НИИ обвинили в том, что в 2011 году он передал Китаю «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов»: эта информация представляет собой гостайну.

Добавим, что сам Лапыгин свою вину отрицал, хотя и подтвердил, что переслал своему китайскому приятелю ознакомительную версию программы, чтобы китайские коммерческие компании могли рассмотреть возможность ее покупки.

В 2016 году физик был осужден за передачу государственной тайны за рубеж на семь лет лишения свободы. При этом известно, что арестованный Виктор Кудрявцев подписывал коллективное письмо в поддержку Лапыгина.

«Я был в отряде космонавтов, выполнял свою работу, которая не пересекалась с действиями руководства «Роскосмоса». Поэтому ничего не могу сказать про руководство РКК «Энергия», это внутренняя история. Но, несомненно, это все очень печально и плохо», — указал парламентарий.

Он подчеркнул, что о нарушениях в «Роскосмосе» Госдума знала еще год назад. Нарушения были выявлены Счетной палатой и отражены в отчете Татьяны Голиковой , которая на тот момент являлась ее главой.

«О нарушениях в «Роскосмосе» мы, депутаты, знали давно. Еще когда в Госдуму приходила с отчетом бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она говорила, что больше всего нарушений и хищений в «Роскосмосе».