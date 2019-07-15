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Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: press.cosmos.ru
Российские астрономы отследили обсерваторию "Спектр-РГ", сообщает пресс-центр ИКИ РАН.
Первое прохождение космического аппарата "Спектр-РГ" над территорией России с 21:18 до 02:40 мск наблюдал заведующий обсерваторией Кубанского государственного университета (КубГУ), руководитель центра астрономии и космонавтики КО Русского географического общества Александр Иванов с помощью телескопа МАК 254 мм/1200 мм, установленного в обсерватории КубГУ. Движение проходило по созвездию Лисички, густонаселенному участку Млечного пути.
"Спектр-РГ" — российско-германская космическая астрофизическая обсерватория, нацеленная на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения в окрестности либрационной точки L2 системы "Солнце-Земля". 13 июля 2019 года она была успешно выведена в космос с космодрома "Байконур".
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Наука , Наука и техника , Александр Иванов , Русское географическое общество , Межгосударственный авиационный комитет
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