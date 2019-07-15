Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»

Российские астрономы отследили обсерваторию "Спектр-РГ", сообщает пресс-центр ИКИ РАН.

"Спектр-РГ" — российско-германская космическая астрофизическая обсерватория, нацеленная на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения в окрестности либрационной точки L2 системы "Солнце-Земля". 13 июля 2019 года она была успешно выведена в космос с космодрома "Байконур".