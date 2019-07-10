Ученые назвали эффективный способ похудения

«Найден новый способ похудения», — активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому. «Газета.Ru» разобралась, в чем же ошибка.

Силовые тренировки защищают от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других связанных с лишним весом проблем лучше, чем похудение, выяснили специалисты университета Августы в Джорджии. О выводах сообщается на сайте института.

От ожирения страдает около 40% взрослого населения США , а среди испаноязычного и чернокожего населения доля доходит до 50%. Этому состоянию рано или поздно начинают сопутствовать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие проблемы со здоровьем.

Именно из-за плохого состояния скелетных мышц нездоровое питание, недостаточная физическая активность и стресс оказываются столь пагубны для организма, приводя к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологиям, отмечают исследователи.

Даже у тех людей, которые редко занимаются спортом, скелетные мышцы довольно развиты, поясняют они. Их основная задача — удерживать тело в вертикальном положении. Также от них зависит саморегуляция обмена веществ, в частности — чувствительность организма к инсулину. Увеличение мышечной массы связано с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как инсулиновая нечувствительность может привести к диабету.

Мышцы потребляют много кислорода, который необходим для получения глюкозы из крови. Это способствует снижению риска развития диабета 2-го типа, который нередко развивается при ожирении и приводит сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, мышечная ткань необходима для синтеза белков миокинов, вырабатывающихся при сокращении мышц. Миокины регулируют деятельность костной и жировой тканей, головного мозга, молочных желез, органов пищеварения. Также они борются с воспалительными процессами при ожирении, диабете и гипертонии. Однако не все из них приносят только пользу — например, избыток интерлейкина-6 может способствовать воспалительным процессам и вызывать повреждения тканей.

Объектом исследования стали 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет. Исследователи наблюдали за ними на протяжении 15 лет и установили, что, даже если у обоих близнецов появлялся лишний вес, сопутствующие проблемы со здоровьем могли появляться лишь у одного из них.

Для оценки состояния испытуемых исследователи использовали виброплатформы, после попыток устоять на которых (и, следовательно, множества мышечных сокращений) ученые оценивали соотношение миокинов в их крови. Также участники исследования заполняли дневники питания, отслеживали свою физическую активность, проходили медицинское обследование, в том числе сдавали биохимический анализ крови, и отчитывались о вредных привычках. Кроме того, они сообщали о стрессовых факторах, например, проблемах в семье.

Как оказалось, здоровье испытуемых зависело не столько от количества жира в организме, сколько от состояния скелетных мышц. Чем более развитыми они были, тем лучше защищали от возможных рисков, связанных с лишним весом.

«Ожирение изучалось в течение многих лет, но сбросить вес настолько трудно, что мы хотели бы найти механизм, на который мы можем ориентироваться, чтобы помочь людям избежать болезней, связанных с ожирением», — отмечают ученые.

Потерять вес, а затем сохранять его низким довольно сложно, поэтому исследователи надеются, что не похудение, а набор мышечной массы станет новым способом улучшить метаболизм и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ранее норвежские ученые выяснили, что гены влияют на риск развития ожирения ненамного меньше, чем окружающая среда. Однако неправильное питание и малоподвижный образ жизни играют решающую роль — в последние годы люди стали набирать вес намного активнее.

«Генетическая предрасположенность делала 35-летнего мужчину среднего роста на 3,9 кг тяжелее, чем его сверстников без таковой, — отметили исследователи. — Сегодня в Норвегии такие гены способствуют увеличению веса более чем на 6,8 кг».

При этом из-за предрасполагающей к ожирению окружающей среды такой человек наберет в среднем еще семь лишних кг.

«Генетическая предрасположенность взаимодействует с окружающей средой, приводя к росту ИМТ (индекса массы тела — прим. ред.) у населения», — заключают исследователи.

Несмотря на то, что предрасположенность к ожирению — наследственная черта, ИМТ за последние десятилетия вырос и у непредрасположенных к этому людей, обращают внимание они. Поэтому стратегии по предотвращению развития ожирения необходимы не только для групп риска, но и всего населения.