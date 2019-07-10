Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена лучшая замена теории Эйнштейна 

Lenta.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: Christian Arnold / Baojiu Li / Durham University
Физики Даремского университета провели симуляцию эволюции Вселенной, основываясь на Теории Хамелеона (или f®-гравитация), которая является модифицированной версией общей теории относительности Эйнштейна. Оказалось, что в компьютерной модели при этом возникают галактики со спиральными рукавами, напоминающими Млечный Путь. Об этом сообщает Science Alert.
Как пишут исследователи в своей статье, f®-гравитация обобщает теорию относительности Эйнштейна, делая последнюю своим частным случаем. При этом вводится функция, которая позволяет объяснить феномен ускоренного расширения Вселенной, не прибегая к таким понятиям как темная энергия или темная материя. Кроме того, частицы должны вступать в некое пятое фундаментальное взаимодействие. Оно способствует тому, что в средах с низкой плотностью вещества сила гравитации усиливается на четыре трети, но в более плотных средах (например, в Солнечной системе) такого усиления нет из-за специфического механизма экранирования.
Другим важным свойством Теории Хамелеона является то, что она предсказывает такую скорость распространения гравитационных волн и фотонов, какая не противоречит наблюдениям. Однако в новой научной работе физики испытали f®-гравитацию на способность предсказать эволюцию галактик. Для этого они смоделировали описываемую новой теорией силу притяжения свермассивных черных дыр, находящихся в центрах галактик и влияющих на рост и развитие звездных систем.
Результаты космологической симуляции показали, что в условиях f®-гравитации формировались вращающиеся дисковые галактики со спиральными рукавами. Согласно ученым, это не опровергает теорию относительности Эйнштейна, однако показывает, что существуют и другие способы объяснить роль гравитации в эволюции Вселенной.
Кроме того, f®-гравитация должна оказывать влияние на распределение звезд и нейтрального водорода, что может быть подтверждено в будущем с помощью Square Kilometer Array — крупнейшего радиоинтерферометра, который будет запущен в следующем году.
Последние новости
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва дала Грузии последний шанс14
Грузины обрадовались решению России4
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 млн евро52
Закон о пенсиях оскорбил россиянок
Россию накроют аномалии1
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение