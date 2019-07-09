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Землетрясение в Калифорнии создало видимый из космоса разлом 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Фото: Reuters
Прошедшее в прошлую пятницу землетрясение в Калифорнии открыло на поверхности разлом, который можно наблюдать из космоса.
Разлом образовался неподалеку от эпицентра подземных толчков, само землетрясение было магнитудой 7,1, передает РИА «Новости» со ссылкой на SFGATE.
Разлом можно наблюдать на спутниковых изображениях компании Planet Labs. Уточняется, что после землетрясения на участках окружных дорог появились трещины, одна из трасс закрыта, ведутся ремонтные работы.
Прошедшее в начале июля землетрясение стало вторым за неделю, около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без электричества, пострадали несколько человек. Предыдущее землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано 4 июля, оно прошло в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
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Наука , Наука и техника , РИА Новости
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