От диабета и рака: чем полезны грибы

Чем полезны грибы, в каком количестве их нужно есть и какие лучше выбрать, рассказали специалисты.

Около 150 грамм грибов можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, при этом продукт — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья», — рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

В грибах содержатся белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение, уточнила диетолог. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.

Также грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом, потому что углеводы в них представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.

Ливанцова отметила противоопухолевый эффект грибов, связанный с содержащимися в них белками лектинами, «которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток».

Президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

«Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам», — считает он.

Грибы, как губка, собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы, поясняет Лазебник.

Он подчеркнул, что лучше рекомендовать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах.

Основные противопоказания для употребления грибов — заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения -— гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.

При этом врачи сходятся во мнении, что грибы не следует употреблять в сыром виде.

«С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант — грибы, жаренные без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки», — уточнила Ливанцова.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное потребление молока снижает риск развития рака, диабета и болезний сердца. Молоко и молочные продукты содержат множество питательных веществ и обеспечивают организм белками, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, витамином А, рибофлавином, витамином В12 и пантотеновой кислотой.

Тем не менее, потребление молочных продуктов в мире снижается, так как их потенциальные преимущества начинают ставиться под сомнение.

Популярность набирает «растительное» молоко из овса, сои, риса, миндаля. В итоге многие люди не потребляют даже необходимого минимума молочных продуктов.

Исследователи провели мета-анализ работ, посвященных влиянию молока на здоровье. Как оказалось, молочные продукты не повышают риск смерти. Кроме того, потребление продуктов с пониженной жирностью оказалось связано с уменьшением риска развития метаболического синдрома. Снижался и риск развития диабета 2 типа. Также чем больше в рационе испытуемых было молочных продуктов, тем ниже был риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Более того, умеренное потребление молочных продуктов было связано со снижением риска развития рака толстой кишки и мочевого пузыря.

Также молоко оказалось полезно для беременных женщин — его регулярное употребление положительно сказывалось на массе и длине тела новорожденного, а также на содержании минеральных веществ в его костной ткани в первые годы жизни. А у пожилых людей оно снижало риск развития саркопении и общей слабости.