Описан ранее неизвестный небольшой хищный динозавр

Ученые описали новый род и вид тероподов, представители которого имели по два оттопыренных крупных когтя на каждой задней лапе и балансировали на одних центральных пальцах.

Новый вид получил название Vespersaurus paranaensis. В высоту, согласно оценкам палеонтологов, его представители достигали примерно 80 сантиметров, в длину — приблизительно 1,6 м, а весили около 15 килограммов. Его позвонки имели наполненные воздухом полости, как кости птиц, что делало его легким и, вероятно, довольно быстрым.

Vespersaurus paranaensis имел острые зубы, а также когти на задних лапах. Он, как видно на иллюстрации хищника, балансировал только на одних длинных пальцах, находящихся по центру, в то время как по бокам лап торчали когти — серьезное оружие этого небольшого динозавра.

Vespersaurus относится к тероподам — подотряду ящеротазовых динозавров, к которому относятся многие динозавры разных размеров, в том числе, к примеру, небольшие птицеподобные велоцирапторы и огромный тираннозавр. Судя по размерам, Vespersaurus, вероятно, охотился на небольших динозавров и других животных, живших с ним в одно время — примерно 85 миллионов лет назад. Останки данного вида были найдены в бразильском штате Парана. (Интересно, что открытие Vespersaurus, по-видимому, разрешает одну старую загадку. В 1970-х годах палеонтологи нашли в том же регионе странные следы, принадлежавшие животному, имевшему, как казалось, всего один палец на ногах. Теперь же было установлено, что данные следы принадлежали одному из этих динозавров.)

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports; кратко о результатах сообщает портал New Atlas.