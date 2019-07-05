Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Описан ранее неизвестный небольшой хищный динозавр 

Популярная механика 11 часов назад
Фото: Rodolfo Nogueira
Ученые описали новый род и вид тероподов, представители которого имели по два оттопыренных крупных когтя на каждой задней лапе и балансировали на одних центральных пальцах.
Новый вид получил название Vespersaurus paranaensis. В высоту, согласно оценкам палеонтологов, его представители достигали примерно 80 сантиметров, в длину — приблизительно 1,6 м, а весили около 15 килограммов. Его позвонки имели наполненные воздухом полости, как кости птиц, что делало его легким и, вероятно, довольно быстрым.
Vespersaurus paranaensis имел острые зубы, а также когти на задних лапах. Он, как видно на иллюстрации хищника, балансировал только на одних длинных пальцах, находящихся по центру, в то время как по бокам лап торчали когти — серьезное оружие этого небольшого динозавра.
Vespersaurus относится к тероподам — подотряду ящеротазовых динозавров, к которому относятся многие динозавры разных размеров, в том числе, к примеру, небольшие птицеподобные велоцирапторы и огромный тираннозавр. Судя по размерам, Vespersaurus, вероятно, охотился на небольших динозавров и других животных, живших с ним в одно время — примерно 85 миллионов лет назад. Останки данного вида были найдены в бразильском штате Парана. (Интересно, что открытие Vespersaurus, по-видимому, разрешает одну старую загадку. В 1970-х годах палеонтологи нашли в том же регионе странные следы, принадлежавшие животному, имевшему, как казалось, всего один палец на ногах. Теперь же было установлено, что данные следы принадлежали одному из этих динозавров.)
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports; кратко о результатах сообщает портал New Atlas.
Популярная механика: последние новости
При поиске драгоценных камней нашли останки древней морской рептилии Ученые доказали, что у растений нет сознания В лондонской урне нашли секретные документы
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США запустят борьбу с «пагубным влиянием Кремля»15
США анонсировали борьбу с «пагубным влиянием Кремля»34
Россия вернет долг Совету Европы28
Новая страна захотела в еврозону1
Дружба с таксистом стоила россиянину квартиры2
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение