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Назван реальный способ предотвратить глобальную катастрофу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что отсрочить глобальное потепление на несколько десятилетий можно с помощью высадки лесных насаждений общей площадью 4,4 миллиарда гектаров. Растения будут изымать излишки углерода из атмосферы и использовать его для своего роста. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи выяснили, что на Земле имеется чуть менее одного миллиарда гектаров, которые свободны от городов, сельскохозяйственных земель и еще существующих лесов. Кроме того, 1,7-1,8 миллиарда гектаров заняты редкой растительностью и также могут использоваться для посадки лесов. Однако изменение климата способно в будущем сделать это пространство неплодородным. К 2050 году примерно 223 миллиона гектаров (особенно в тропиках) не будут больше подходить для лесов.
Некоторые европейские страны выплачивают компенсации развивающимся странам, где уничтожение лесов прекратилось. Так, Норвегия обещала выделить Индонезии около миллиарда долларов, если в последней упадут темпы обезлесения. В 2017 году в Индонезии был установлен мораторий на вырубку лесов.
В июне 2018 года сообщалось, что климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. При этом в данный момент уже реализуется сценарий превышения лимита выбросов углекислого газа, и климатический кризис становится неизбежен даже при резком сокращении выбросов.
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Наука , Наука и техника , Экология , Цюрих
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