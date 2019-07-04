Рак и молоко: в Минздраве рассказали о связи

Влияние молока на снижение риска развития рака не подтверждено медициной, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Так он прокомментировал недавнее заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск онкологии. По его словам, он не видел «научно обоснованных данных». При этом в мае в Минздраве называли продукты, повышающие риск развития раковых опухолей.

В Минздраве России прокомментировали заявление испанских ученых о влиянии молока и молочных продуктов на развитие раковых заболеваний и диабета. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в разговоре с RT заявил, что влияние молока на рак не подтверждено научно.

«Что касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — подчеркнул диетолог.

Тем не менее молоко — очень полезный продукт, являющийся источником полноценного белка, кальция и различных биологически активных соединений, добавил Тутельян.

Ранее портал Medicalxpress сообщил, что испанские ученые пришли к выводу о способности молока снижать риск развития рака. Исследование координировали профессор Анхель Гил из Гранадского университета (UGR) и профессор Роза Ортега из Мадридского университета Комплутенсе.

Исследование обобщает научные данные о влиянии потребления молока на здоровье и профилактику таких заболеваний, как рак толстой кишки, мочевого пузыря, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома.

В частности риск развития метаболического синдрома у человека связан с потреблением молочных продуктов с низким уровнем жирности. Отмечается также «небольшой защитный эффект» молока в случае с сердечно-сосудистыми недугами.

Употребление йогурта и нежирных молочных продуктов также якобы снижает риск диабета 2-го типа и колоректального рака, говорится в статье. Конкретных научных материалов портал не приводит. Сообщается также, что ученые обнаружили «обратные связи» молока и ишемической болезни.

При этом подчеркивается, что молоко не влияет на рак простаты, ожирение и нарушения метаболизма.

В мае главный внештатный специалист онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал продукты, повышающие риск развития раковых опухолей. В «черном списке» оказалась жирная пища, неумеренное потребление красного мяса и спиртные напитки.

Врач также подчеркнул, что курение табака столь же опасно, как и перечисленные выше продукты, передает НСН. Эта вредная привычка увеличивает шансы заболеть раком в 30-50 раз, добавил Каприн. Поспособствовать развитию рака могут ожирение и малоподвижный образ жизни.

Кроме того, американские ученые из Университета Тафтса выявили основные причины развития рака, передает ФАН. Питание было названо одним из ключевых факторов.

В 5% случаев болезнь появлялась из-за неправильного питания. Вторым фактором стало употребление алкоголя: пристрастие к спиртному приводило к тяжелым последствиям в 4–6% случаях.

Третьим фактором развития страшной болезни ученые считают недостаточное количество в рационе цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище. Кроме того, они советуют не злоупотреблять переработанным мясом. По данным экспертов, риск развития онкологического заболевания существует даже при употреблении этих продуктов в весьма малых количествах.

При избыточном употреблении сахара риск развития онкологических заболеваний также возрастает. Американские ученые поставили эксперименты на лабораторных мышах. Одной группе давали сахар в объеме, сравнимом с потреблением этого продукта людьми, а другие сидели на «крахмальной диете».

Исследователи пришли к выводу, что рост уровня сахара в крови у первой группы вызывал стремительное увеличение опухоли. Кроме того, ученые обнаружили, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в мышиных легких.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ученые обратили внимание потребителей на продукты со «скрытым сахаром» — кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может содержаться во многих продуктах — конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Заменять сладости ученые рекомендуют фруктами, а столовый сахар в своем рационе — медом.