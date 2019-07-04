Ученые нашли продукт, предотвращающий диабет и рак

Умеренное потребление молока защищает от рака, диабета и проблем с сердцем, выяснили испанские специалисты. Они рекомендуют выбирать нежирные молочные продукты и придерживаться сбалансированной диеты.

Достаточное употребление молока и молочных продуктов в разные периоды жизни позволяет предотвратить различные хронические заболевания, уверяют исследователи из Гранадского и Мадридского университетов. Исследование было опубликовано в журнале Advances in Nutrition.

Авторы работы акцентируют внимание на том, что преждевременная смертность от неинфекционных заболеваний в XXI веке стала бичом человечества, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода, где на нее приходится более 75% смертей. Основными причинами становятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, на факторы риска возникновения которых можно повлиять, и один из таких факторов — нездоровое питание.

Молоко и молочные продукты содержат множество питательных веществ и обеспечивают организм белками, кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, селеном, витамином А, рибофлавином, витамином В12 и пантотеновой кислотой.

Тем не менее потребление молочных продуктов в мире снижается, так как их потенциальные преимущества начинают ставиться под сомнение.

Популярность набирает «растительное» молоко из овса, сои, риса, миндаля. В итоге многие люди не потребляют даже необходимого минимума молочных продуктов.

Исследователи решили систематизировать научные данные о роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний и их влиянии на смертность от всех причин. Они проанализировали 14 работ, посвященных этим вопросам.

Как оказалось, молочные продукты не повышают риск смерти. Кроме того, потребление продуктов с пониженной жирностью оказалось связано с уменьшением риска развития метаболического синдрома. Снижался и риск развития диабета 2 типа. Также чем больше в рационе испытуемых было молочных продуктов, тем ниже был риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Более того, умеренное потребление молочных продуктов было связано со снижением риска развития рака толстой кишки и мочевого пузыря.

На риск развития рака простаты оно никак не влияло, несмотря на распространенное мнение о связи молочных продуктов с его повышением.

Также умеренное потребление женщинами молока и молочных продуктов во время беременности положительно сказывалось на массе тела новорожденного и содержании минеральных веществ в его костях в первые годы жизни. А у пожилых людей оно снижало риск развития саркопении (связанной с возрастом атрофии скелетной мускулатуры) и общей слабости.

Авторы работы надеются, что их результаты поспособствуют формированию полезных пищевых привычек у населения. Они напоминают, что в здоровый рацион входят овощи, фрукты, цельные зерна, морепродукты, бобовые, орехи, белое мясо. Употребление красного или переработанного мяса (колбасы, сосисок), алкоголя и продуктов с высоким содержанием сахара допустимо, но стоит стремиться свести его к минимуму.

А вот от фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, лучше воздерживаться. Они оказались вредны для здоровья и могут привести к ранней смерти.

Исследователи из Гарварда проследили за жизнью 13,4 тыс. людей, употреблявших различные сладкие напитки. Специалисты сравнили показали смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из сладких напитков, и тех, кто получал более 10%. Выяснилось, что люди из второй группы имели более высокий коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца.

Причем, как подчеркнули ученые, риск сохраняется и при употреблении стопроцентных соков, поскольку в них все равно преобладает сахар.

«Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен», — уточнили исследователи.

Также лучше не злоупотреблять популярным в последние годы кокосовым маслом — оно более чем на 80% состоит из насыщенных жиров. Их переизбыток увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 2017 году Американская кардиологическая ассоциация опубликовала рекомендации по снижению количества насыщенных жирных кислот в рационе и замене их на полиненасыщенные — клинические исследования показали, что такой подход позволяет на треть сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.