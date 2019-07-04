Тараканы научились не бояться инсектицидов

Исследователи американского университета Пердью в Уэст-Лафайете (Индиана) выяснили, что убивать тараканов становится все труднее. Насекомые научились развивать устойчивость к нескольким типам ядов одновременно.

Самый распространенный и неприятный вид домашних насекомых способен очень быстро привыкать к инсектицидам, сообщил канал ABC News со ссылкой на ученых.

Ведущий автор исследования Майкл Шаф сообщил, что выявленная способность делает практически невозможной борьбу с вредителями с помощью одних только химикатов. Ученые каждые три месяца меняли инсектицид, а затем через три месяца его вновь распыляли. Они также пользовались приманкой, созданной на основе абамектинового геля.

Они выяснили, что популяция тараканов, которые изначально были устойчивы к отраве, увеличила свою численность. Поэтому они предположили, что лучше сначала, если есть возможность, попытаться выяснить, к какому типу отравы устойчивы поселившиеся в вашем доме насекомые.

Ученые изучили выживших после многочисленных опытов насекомых и выяснили, что они получили перекрестную резистентность к нескольким видам инсектицидов. Даже к тем, к которым ранее устойчивости не имели и действию которых не подвергались.

Такие же особенности получило их потомство. Исследователи с изумлением обнаружили, что насекомые повысили сопротивляемость к отраве в 4-6 раз за одно поколение.