Пророчество Вольфа Мессинга про Третью мировую нашли в Сети

Пророчество Вольфа Мессинга про глобальный конфликт во втором десятилетии XXI века нашли в Сети, сообщает "Московский комсомолец".

Мессинг назвал главных врагов, которые будут противостоять России. Он предупреждал, что США будет выступать против РФ.

Китай, согласно пророчеству, сначала будет вести себя относительно дружелюбно, однако также станет врагом, когда речь зайдет о войне.

Мессинг утверждал, что война приведет к уничтожению всего человечества. Подобное предсказание, как он считал, нельзя предотвратить, а можно лишь отсрочить.