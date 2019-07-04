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Пророчество Вольфа Мессинга про Третью мировую нашли в Сети 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Пророчество Вольфа Мессинга про глобальный конфликт во втором десятилетии XXI века нашли в Сети, сообщает "Московский комсомолец".
Мессинг назвал главных врагов, которые будут противостоять России. Он предупреждал, что США будет выступать против РФ.
Китай, согласно пророчеству, сначала будет вести себя относительно дружелюбно, однако также станет врагом, когда речь зайдет о войне.
Мессинг утверждал, что война приведет к уничтожению всего человечества. Подобное предсказание, как он считал, нельзя предотвратить, а можно лишь отсрочить.
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Наука , Наука и техника , Вольф Мессинг , Московский комсомолец
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