Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках

Более чем у половины россиян есть питомцы, причем кошек почти в два раза больше, чем собак, — 33,7 миллиона против 18,9 миллиона. Подобная картина и в других странах мира. Почему из одомашненных животных человеку ближе всех именно кошки и собаки — в материале РИА Новости.

Щенячий взгляд

Любовь к собакам сидит глубоко в наших генах. По подсчетам шведских ученых, исследовавших данные 35 тысяч пар близнецов, стремление завести четвероногого друга больше чем на 50 процентов определяется генетическими факторами.

Какие именно гены формируют желание стать хозяином собаки, пока неясно. Но вполне возможно, что они так или иначе связаны с нашим восприятием собачьей мимики. Ведь в процессе одомашнивания у этих животных изменилась анатомия мимических мышц. У собак две ключевые мышцы LAOM (levator anguli oculi medialis) и RAOL (etractor anguli oculi lateralis) устроены немного иначе, чем у их диких предков волков. Первая поднимает внутреннюю часть брови, вторая подтягивает внешний уголок глаза к уху. Благодаря этому собачьи глаза кажутся больше, а выражение их морд становится как будто немного обиженным.

По мнению американских и британских биологов, людям это нравится, так как напоминает выражение лица обиженного или огорченного человека. И вполне вероятно, что именно эта особенность собак связана с желанием позаботиться о них. Авторы работы отмечают, что животных, которые чаще и интенсивнее шевелят бровями, как правило, быстрее забирают из приютов, чем их менее эмоциональных сородичей.

В пользу этого предположения говорит и тот факт, что при зрительном контакте между собакой и человеком в организмах обоих происходит выброс окситоцина. Этот гормон стимулирует доверие и формирует чувство привязанности. Так, именно он участвует в создании эмоциональной связи между матерью и ребенком. Очевидно, что подобная реакция может развиваться только в ответ на какие-то внешние особенности собак, отмечают японские исследователи.

Самим же собакам выброс окситоцина позволяет лучше считывать человеческие эмоции и выстраивать социальные отношения внутри семьи хозяина. В этом смысле они даже большие мастера, чем наши ближайшие родственники шимпанзе.

Только мы с конем…

Такими же развитыми мимическими мышцами, как и собака, обладает другой большой друг человека — лошадь. Как выяснили американские и британские специалисты, выражения морд этих животных намного разнообразнее, чем у некоторых приматов, а по отдельным параметрам их мимика даже совпадает с человеческой. Особенно сильно развиты мышцы вокруг рта, ушей и носа.

Исследователи просмотрели 15 часов видеозаписей, на которых были запечатлены выражения морд 86 лошадей. Они выделили основные единицы мимики — растягивание губ, моргание и прочее — и сравнили их с человеческими. Оказалось, что у парнокопытных таких элементарных движений 17 (у шимпанзе и собак — 13 и 16 соответственно) и большая их часть совпадает с движениями лиц людей. Например, даже несмотря на отсутствие бровей, лошади умудряются приподнимать кожу над внутренним углом глаза, как это делаем мы, когда шевелим бровями.

Кроме того, как оказалось, лошади не только мастерски считывают эмоции человека, но и умеют соотносить их с его голосом и запоминать. Когда ученые специально предъявляли животным фотографии с сердитыми и неулыбчивыми людьми, то впоследствии лошади старались всячески избегать тех, кто был изображен на этих фотографиях.

А вот если животному что-то приходится по душе, то оно обязательно донесет это до хозяина. Чаще всего знаком одобрения служит фырканье, но некоторых лошадей удалось обучить использовать для общения с человеком символы. И они справлялись с этим не хуже шимпанзе и горилл.

Кошачье мимими

Единственной загадкой остается кошка. Ее мимика менее богата, чем у собак или лошадей. Так, американские и британские ученые насчитали только 15 двигательных единиц, которые выражают эмоции животного, и в это число помимо мимики вошли также положение ушей и хвоста. Кроме того, по поведению современные домашние кошки ушли не слишком далеко от своего предка — степного кота (Felis silvestris lybica), который вел одиночный ночной образ жизни.

Но, как оказалось, мимика кошке ни к чему, она берет лаской. Наблюдая в течение нескольких месяцев за животными в возрасте от шести месяцев до 14 лет, живущими в трех британских приютах, специалисты обнаружили, что люди чаще выбирали тех кошек, которые интенсивнее терлись о различные предметы в клетке. Подобное поведение почти на 30 процентов повышало шансы обрести хозяина. При этом функции трения до сих пор непонятны, но исследователи предполагают, что они могут означать дружелюбие и подчинение.

Кроме того, кошки чуть ли не лучше всех в животном мире умеют считывать человеческие эмоции. В эксперименте ученых из Оклендского университета (США) 12 кошек начинали вести себя по-разному в зависимости от того, улыбались в этот момент их хозяева или хмурились. В первом случае животные урчали, забирались на колени к людям и старались все время быть рядом. Во втором они убегали от хозяев.

По мнению авторов работы, умение правильно интерпретировать человеческую мимику — навык, приобретенный в процессе одомашнивания. Впрочем, это вовсе не означает, что кошки способны на эмпатию, как думают их хозяева. Они просто заинтересованы в соседстве с человеком, ведь это упрощает выживание, подчеркивают исследователи.

Однако некоторые специалисты предполагают, что человека к кошкам влечет не их ласковость, а обыкновенные внутриклеточные паразиты. Токсоплазма (Toxoplasma gondii) рассматривает человека как промежуточного хозяина, то есть внутри нашего тела она может находиться только в виде личинок. А вот кошки — уже основной хозяин Toxoplasma gondii — необходимы ей для полового размножения. Именно поэтому пушистые питомцы и могут казаться людям настолько привлекательными. Есть гипотеза, что паразиты способны влиять на работу мозга хозяина и заставляют, например, зараженных мышей не бояться кошек. Вполне вероятно, что нечто подобное происходит и с мозгом человека, перенесшего токсоплазмоз. Правда, научных работ, подтверждающих или опровергающих эти предположения, пока нет.