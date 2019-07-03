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Пойман опровергающий представления о Вселенной сигнал 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Patrick Semansky / AP
Астрономы Калифорнийского технологического института в США сообщили об обнаружении быстрого радиовсплеска FRB 190523. От других вспышек его отличает то, что он произошел в галактике, являющейся аналогом Млечного Пути. Это меняет представления о космических средах, в которых такое явление может происходить. Об этом сообщает издание Science Alert.
По расчетам ученых, источник радиосигнала удален от Земли на 7,9 миллиардов световых лет. Ранее ученые считали, что быстрые радиовсплески могут возникать только в молодых карликовых галактиках, где находится большое количество магнитаров — нейтронных звезд с мощными магнитными полями. Однако новые данные показывают, что данную модель следует пересмотреть.
Ранее сообщалось, что международная группа ученых обнаружила одиночный быстрый радиовсплеск FRB 180924, который произошел в массивной галактике размером с Млечный Путь, в 13 тысячах световых лет от ее центра. Характерной особенностью галактики является отсутствие процессов рождения новых звезд.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Ряд ученых полагает, что всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 и 2015-2017 годах.
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Наука , Наука и техника , США
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