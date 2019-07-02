Тайну «корабля пришельцев» Оумуамуа раскрыли ученые

Международная команда ученых и проанализировала информацию о том, что астероид Оумуамуа на самом деле является инопланетным кораблем пришельцев, сообщает Science Alert.

Ученые не согласились с этой версией.

«Гипотеза о космическом корабле пришельцев — забавная идея, но наш анализ показывает, что существует целый ряд природных явлений, которые могут это объяснить», — заявил астроном Мэтью Найт из Университета Мэриленда.

Исследователи выяснили, что Оумуамуа сочетает в себе черты и кометы, и астероида.

При этом ученые признаю, что раскрыть загадку Оумуамуа пока невозможно, так как не существует аналогичных объектов для сравнения.

Ранее американские астрофизики заявили, что астероид Оумуамуа может быть солнечным парусником или даже отправленным к Земле инопланетным зондом.