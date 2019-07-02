Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайну «корабля пришельцев» Оумуамуа раскрыли ученые 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: M. Kornmesser/ESO/Wikimedia
Международная команда ученых и проанализировала информацию о том, что астероид Оумуамуа на самом деле является инопланетным кораблем пришельцев, сообщает Science Alert.
Ученые не согласились с этой версией.
«Гипотеза о космическом корабле пришельцев — забавная идея, но наш анализ показывает, что существует целый ряд природных явлений, которые могут это объяснить», — заявил астроном Мэтью Найт из Университета Мэриленда.
Исследователи выяснили, что Оумуамуа сочетает в себе черты и кометы, и астероида.
При этом ученые признаю, что раскрыть загадку Оумуамуа пока невозможно, так как не существует аналогичных объектов для сравнения.
Ранее американские астрофизики заявили, что астероид Оумуамуа может быть солнечным парусником или даже отправленным к Земле инопланетным зондом.
Газета.Ru: последние новости
Полное солнечное затмение 2 июля увидят на Западном полушарии Земли 4 астероида летят прямо на Землю Найден тайник с сокровищами в Сирии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов13
Климкин назвал имя своего преемника
Минтранс РФ отреагировал на ситуацию с рейсами в Чехию2
Земля погрузится во тьму
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»7
Видео
01:08
Губернатор нагрубил пострадавшим от наводнения
Общество
01:28
Скандал на перроне: Пугачева в Риге обошлась без авто
Шоу-бизнес
02:48
Рак вернулся? Филипп Янковский напугал фанатов
Шоу-бизнес Статьи
00:43
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон
Шоу-бизнес
02:54
Россия делает Зеленскому неоценимый подарок
Политика Статьи
01:06
Кружка Путина вызвала ажиотаж в Китае
В мире Общество
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:32
Павлиашвили вступился за Катамадзе
Шоу-бизнес
02:55
«В шоке от его результатов»: жена о состоянии Носкова
Шоу-бизнес
04:10
Врач Алибасова намекнула на настоящий диагноз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение