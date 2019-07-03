Генетические данные россиян берут под защиту

Всю биометрическую информацию о жителях страны, включая генетические параметры, могут приравнять к охраняемым персональным данным. Соответствующий законопроект, подготовленный Роспотребнадзором , внесён в Государственную Думу 1 июля.

Нездоровый интерес к геному

В конце июня Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ поддержала проект Федерального закона об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Документ разработан Роспотребнадзором и нацелен на дополнительное обеспечение конституционных прав граждан в сфере отношений, связанных с обработкой биометрических персональных данных.

Сейчас законодательство не в полной мере защищает сведения о человеке, полученные из его биоматериала: генетическая информация до сих пор не приравнена к охраняемым и конфиденциальным персональным данным.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? — спросил у собравшихся Владимир Путин. — Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: зачем это делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы — такой вот объект очень большого интереса».

Позднее бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин подтвердил опасения, что подобные проекты могут преследовать не только заявленные благородные цели — например, разработку новых лекарств. По его словам, попытки сбора иностранцами в России биоматериалов предпринимались и в 90-е годы, когда существовала программа «Геном человека», и в нулевые. Над образцами проводились опыты, о содержании и результатах которых никто не отчитывался. По мнению эксперта, нет оснований полагать, что сегодня такие эксперименты прекращены.

Кому откроют всю биометрию

Изменения, устраняющие пробел в законодательстве, предлагается внести федеральные законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

«Мы понимаем прекрасно, что генетическая информация позволяет получить дополнительные сведения не только о состоянии здоровья, но и об образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, других индивидуальных характеристиках, — заявила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. — Высшая ценность для нас — это человек. Все процессы, которые происходят в государстве, происходят для того, чтобы человек был здоров, чтобы повысить качество его жизни. И защищая человека, мы должны быть уверены, что вся касающаяся его информация защищена. Поэтому моё твёрдое убеждение — законопроект нужен».

В новой редакции все сведения, характеризующие физиологические, биологические, а также генетические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, могут обрабатываться и использоваться только при наличии письменного согласия самого гражданина.

для выполнения обязательств по международным договорам РФ о реадмиссии;



для осуществления правосудия и исполнения судебных актов;



для проведения обязательной государственной дактилоскопической и геномной регистрации;



в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, о гражданстве Российской Федерации, а также уголовно-исполнительным законодательством, нормами о порядке выезда и въезда в РФ. Разрешения россиян не потребуется, если данные нужны:

Если законопроект будет принят, кабинет министров также сможет устанавливать правила оказания медицинских и иных услуг, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала.

Сегодня в России персональными данными считается любая информация, относящаяся к определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу — субъекту персональных данных. В том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, биометрические параметры. К специальным категориям персональных данных относятся сведения, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

Обработка такой информации также допускается только с письменного разрешения граждан и в ряде исключительных случаев, связанных с правоохранительной деятельностью, охраной жизни и здоровья россиян. Неправомерный сбор, хранение, обработка, использование персональных данных чреваты административной и уголовной ответственностью. Штрафы могут составить до 200 тысяч рублей, тюремный срок — до четырёх лет.