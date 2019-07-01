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Зафиксирована худшая катастрофа в истории человечества 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофы со времени исчезновения динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По словам ученых, насекомые, которые составляют две трети видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью, что приведет к катастрофическим последствиям для пищевых цепей и экосистем. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение около 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берега реки Рейн.
Оказалось, что за весь период наблюдения, начиная с 1994 года, общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. Членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых также сокращаются. Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы больше никогда не вернут прежний вид.
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Наука , Наука и техника
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