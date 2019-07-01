Россия поможет Индии подготовить астронавтов

Россия поможет Индии подготовить астронавтов к первому в истории этой страны полету в космос на собственном корабле "Гаганьян", который планируется на конец 2021 года, сообщает в понедельник компания "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса" ).

""Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований ISRO подписали договор о поддержке отбора, медицинском обследовании и космической тренировке индийских астронавтов", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

Параметры соглашения не раскрываются.

В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости.

В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. В космос отправятся три человека — двое мужчин и женщина.