Выход из тела: что чувствуют люди перед смертью

10% людей сталкивались с околосмертными переживаниями, выяснила международная группа ученых. Большинство сталкивалось с аномальным восприятием времени, обострением чувств и ощущением выхода из тела. Те, кто столкнулся с наиболее сильными ощущениями, чаще оценивали свой опыт как приятный.

Норвегии и Примерно 10% людей сталкивались с околосмертными переживаниями, выяснила группа исследователей из Дании Германии . Результаты были представлены на пятом конгрессе Европейской академии неврологии.

Околосмертные переживания (или околосмертный опыт) — это субъективные переживания человека, который выжил в угрожающей жизни ситуации, например, автомобильной аварии или при инфаркте. Люди говорят, что чувствовали выход из физического тела, эйфорию, их посещали мистические видения. Описания подобных переживаний встречаются еще в древних религиозных текстах. Также подобные ощущения могут быть вызваны приемом некоторых психоактивных веществ.

Для оценки околосмертных переживаний используется шкала Грейсона, разработанная Международной ассоциацией изучения околосмертного опыта. В ней описаны 16 типичных околосмертных ощущений: чувство мистического восторга, выход из тела, движение по туннелю, ощущение присутствия рядом сверхъестественных существ и так далее. Интенсивность каждого из них оценивается от 0 до 2 баллов, которые потом суммируются.

Исследователи опросили 1034 добровольца из 35 стран. О переживании околосмертного опыта рассказали 289 из них. 106 набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, что свидетельствовало об истинности переживаний.

87% испытуемых сообщили об аномальном восприятии времени, 65% — о повысившейся скорости мышления, 63% — о резком обострении чувств, 53% — об ощущении выхода из тела.

При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными, а 27% добровольцев опыт понравился.

Однако при пересчете только на тех участников, которые набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, выяснилось, что среди них околосмертный опыт положительно оценили 53% и лишь 14% назвали его однозначно неприятным.

Также исследователи установили связь между околосмертными переживаниями и фазой быстрого сна, во время которой мозг работает так же активно, как и во время бодрствования. В это время головной мозг посылает спинному сигналы, ограничивающие движения тела — иначе человек может пытаться бежать или драться во время сна. При пробуждении в этой фазе человек может столкнуться с сонным параличом, а также зрительными и слуховыми галлюцинациями.

Как выяснилось, люди, набравшие по шкале Грейсона больше баллов, чаще сталкивались и с подобными ощущениями тоже. Среди тех, кто набрал более 7 баллов, таковых оказалось 47%. Среди тех, кто не сталкивался с околосмертным опытом вообще — лишь 14%.

«Хотя речь идет не о причинно-следственной связи, выявление физиологических механизмов, лежащих в основе пробуждения во время фазы быстрого сна может способствовать нашему пониманию того, что происходит на грани смерти», — отмечают исследователи.

Несмотря на популярное среди неспециалистов поверье, никакого фактического «выхода из тела» при околосмертном опыте не происходит. Это наглядно показывают эксперименты. Например, в 2001 году британские исследователи закрепили на полках в операционной одной из больниц специальные символы так, чтобы их можно было видеть только сверху.

По итогам исследования лишь двое из 63 пациентов, переживших в операционной клиническую смерть, сообщили о каких-либо видениях в это время. Символы никто из них не видел.

Околосмертные переживания и видения связаны с изменениями мозга в условиях гипоксии, нехватки глюкозы и гибели клеток. Массив данных о том, что происходит с мозгом во время смерти и после нее непрерывно пополняется. Так, в 2013 году было установлено, что после остановки сердца мозг крыс демонстрирует высокочастотную активность, характерную для состояния когнитивных процессов.

Интенсивная мозговая активность продолжалась в течение 30 секунд после остановки сердца.

Наблюдаемые у крыс после остановки сердца вспышки гамма-волн, обычно наблюдаемых при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания, охватывали весь мозг и были синхронизированы в разных его участках. Возможно, эти результаты распространяются и на других млекопитающих, в том числе людей.