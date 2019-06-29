Тайник со старинными артефактами обнаружили в Сирии

Сирии на севере провинции Хомс военным при зачистке территории от экстремистов были обнаружены свыше ста ценных предметов истории, относящихся в основном к античной эпохе.

По информации агентства SANA, среди найденных старинных артефактов бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан.

Все найденные исторические ценности были спрятаны в тайнике в одном из домов и, очевидно, готовились для переправки контрабандным путем за рубеж.

Также были обнаружена хорошо сохранившаяся коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников, которая оказалась в найденном тайнике.