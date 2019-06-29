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Тайник со старинными артефактами обнаружили в Сирии 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
В Сирии на севере провинции Хомс военным при зачистке территории от экстремистов были обнаружены свыше ста ценных предметов истории, относящихся в основном к античной эпохе.
По информации агентства SANA, среди найденных старинных артефактов бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан.
Все найденные исторические ценности были спрятаны в тайнике в одном из домов и, очевидно, готовились для переправки контрабандным путем за рубеж.
Также были обнаружена хорошо сохранившаяся коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников, которая оказалась в найденном тайнике.
Ранее в городе Иерихон российские археологи нашли монету, отчеканенную в период правления Ирода Архелая, писал News.ru. Этот период в мировой истории известен тем, что в эти годы родился Иисус Христос.
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Наука , Наука и техника , Иисус Христос , Сирия , Хомс
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