Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина

Раскопки на территории родового имения Чичерины — бывшей усадьбы Караул — ведет археологическая экспедиция, организованная Тамбовским госуниверситетом имени Державина и региональным управлением по охране объектов культурного наследия.

"В одном из массивных склепов найдены останки цинкового гроба, в котором хоронили Бориса Чичерина, а также останки скелета — большие кости, бедренная кость, нижняя челюсть. С вероятностью в 90% это останки Бориса Николаевича Чичерина", — рассказал "Интерфаксу" археолог.

Известный философ, историк и публицист Борис Чичерин являлся одним из основоположников конституционного права России. Скончался в 1904 году. После революции усадьба Чичериных была разграблена. В 1996 году усадебный дом сгорел. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.