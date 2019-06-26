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Археологи раскопали останки русского философа Бориса Чичерина 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАМБОВГРАД
В Тамбовской области найдены останки известного русского философа Бориса Чичерина (дяди наркома иностранных дел РСФСР и СССР Георгия Чичерина).
Раскопки на территории родового имения Чичерины — бывшей усадьбы Караул — ведет археологическая экспедиция, организованная Тамбовским госуниверситетом имени Державина и региональным управлением по охране объектов культурного наследия.
"В одном из массивных склепов найдены останки цинкового гроба, в котором хоронили Бориса Чичерина, а также останки скелета — большие кости, бедренная кость, нижняя челюсть. С вероятностью в 90% это останки Бориса Николаевича Чичерина", — рассказал "Интерфаксу" археолог.
Известный философ, историк и публицист Борис Чичерин являлся одним из основоположников конституционного права России. Скончался в 1904 году. После революции усадьба Чичериных была разграблена. В 1996 году усадебный дом сгорел. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.
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Комментарии1
Наука , Наука и техника , Георгий Чичерин , Борис Чичерин , Интерфакс , Тамбовская Область
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