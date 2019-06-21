Археологи нашли фрагменты затонувшего города в Греции

Археологи из Греции рассказали о результатах последней экспедиции, в которой они направились к берегам острова Саламин.

Во время путешествия они обнаружили артефакты, которые принадлежали людям, жившим во времена битвы при Саламине. Это историческое событие произошло в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.

Факт находки подтвердили на официальном сайте Министерства культуры Греции.

Во время экспедиции ученые провели подводную съемку. С ее помощью они обнаружили следы крупных сооружений на дне Эгейского моря.

— Фундамент самой крупной постройки составляет пятнадцать метров в длину. Что интересно, фундамент является более старым, чем здание, которое было на нем построено — фундаменту примерно на двести лет больше. Изучая основание, мы нашли огромное количество предметов древности — фрагменты керамики, части мраморных статуй, обломки колонн, и так далее, — рассказали археологи.

Находка напрямую указывает на то, что на Саламине действительно существовал город, который затопило морем. Ранее о нем упоминалось только в легендах. Об этом сообщает Planet Today.