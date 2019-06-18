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Поедающий золото гриб: чем чревата для человечества его находка 

Ридус 37 минут назад
Фото: © ТАСС/ Павел Смертин
Австралийские ученые впервые обнаружили гриб, который усваивает золото себе на пользу. Разновидность гриба Fusarium oxysporum забирает из среды микрочастицы золота и встраивает их в свои волокна.
Как именно он использует золото в своей жизнедеятельности, непонятно, но на драгоценной среде он растет в несколько раз лучше.
Золото практически инертный металл: оно не вступает в реакции с другими веществами (за немногими исключениями), почти не окисляется и потому для живых организмов бесполезно. Золото настолько инертно, что его можно есть — например, в виде сусального золота, которым украшают кондитерские изделия. Но, как оказалось, помимо людей есть на Земле и другие существа, к золоту неравнодушные. Это грибы.
Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии. Ученые вырастили гриб в лаборатории и изучили его взаимоотношения с драгоценным металлом.
В питательную среду колонии гриба добавили суспензию золота, то есть водный раствор наночастиц металла размером около 40 микрометров, и через две недели вокруг живого организма образовалось гало, зона, из которой он выбрал почти все золото. Пропавшее из среды золото нашлось в самом грибе: ученые увидели частички металла в гифах (волокнах) TA_pink1.
Исследователи попробовали вырастить гриб без добавления золота и увидели, что колонии, лишенные драгоценного металла, растут гораздо медленнее.
Гриб на золоте «освоился» в среде и перешел к стадии бурного роста за 38 часов, а без золота — за 195 часов. Золото, поглощенное грибами, было окислено. Это значит, что грибы не просто всасывали частицы металла, но и как-то использовали их для своих нужд.
Ученые предполагают, что грибам удалось извлечь энергию из металла с помощью свободных радикалов кислорода (ионов с одним лишним электроном), который в больших количествах образуется при метаболизме живых организмов и является сильным окислителем.
В какие органические вещества включается при этом металл и какие ферменты используют грибы для всего этого, ученым осталось неизвестно.
Непонятно, как именно золото помогает грибу в жизни. Зато гриб мог бы быть полезен людям. По мнению авторов исследования, TA_pink1 можно использовать в качестве «маячков» золотых месторождений.
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Наука , Статьи , Технологии
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