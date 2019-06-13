Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-"убийцы"

Длительные наблюдения за миллионами близлежащих звезд при помощи зонда GAIA помогли астрономам доказать, что мощные вспышки, способные уничтожить всю жизнь на Земле, происходят и на светилах, полностью похожих на Солнце. Их выводы были представлены в Astrophysical Journal.

"Мы показали, что супервспышки происходят крайне нечасто, но есть ненулевая вероятность того, что следующее подобное событие может произойти в ближайшие несколько столетий. Если подобные катаклизмы уже происходили в прошлом тысячелетии, человечество вряд ли их замечало. Сейчас же они могут уничтожить цивилизацию на Земле", — заявил Юта Ноцу (Yuta Notsu) из университета Колорадо в Боулдере (США).

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите.

Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий.

В мае 2012 года планетологи, работавшие с телескопом "Кеплер", нашли несколько сотен светил класса G, к которым принадлежит Солнце, на поверхности которых хотя бы один раз или несколько раз происходили вспышки, превышающие по своей мощности "событие Каррингтона" в несколько миллионов раз.

Это натолкнуло их на мысль о том, что и Солнце может порождать подобные катаклизмы. Другие планетологи усомнились в этом, так как все подобные звезды, за которыми наблюдал "Кеплер" и другие телескопы, были значительно моложе нашего светила или отличались от него иным образом.

Ноцу и его коллеги попытались внести ясность в этот вопрос, сопоставив наблюдения "Кеплера" с данными, которые собирает зонд GAIA — европейская миссия, запущенная пять лет назад в космос для точного вычисления координат более миллиарда звезд Млечного Пути.

Эти снимки и информация помогли астрономам провести своеобразную "перепись" среди солнцеподобных звезд, на которых были зафиксированы вспышки, сопоставимые с событием Каррингтона, и выяснить, как часто они возникают. В общей сложности, команде Ноцу удалось найти сразу шесть десятков подобных светил, причем далеко не все из них были моложе Солнца.

В целом, наблюдения за ними подтвердили уже известный тренд — супервспышки действительно происходили заметно чаще на быстро вращающихся звездах, родившихся заметно позже, чем наше светило. Как правило, аналоги события Каррингтона или еще более мощные катаклизмы происходили на них каждое десятилетие или даже чаще.

На звездах, совершавших меньше одного оборота вокруг своей оси за день, их частота резко падала, но все же оставалась достаточно большой. Они должны были происходить примерно раз в столетие или тысячелетие даже для тех звезд, чей период вращения составлял примерно месяц, как у Солнца. При этом их мощность все равно оставалась запредельно высокой.

Все это, как считает Ноцу, говорит о том, что событие Каррингтона не будет последней мощной супервспышкой в истории Земли. Человечеству следует начать готовиться к следующему подобному катаклизму и начать думать о том, как защитить электронику и орбитальную группировку от уничтожения, заключает астроном.