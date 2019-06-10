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Описаны четыре сценария конца света 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида, говорится в докладе, опубликованном на портале How Will The World End.
Самой опасной для человечества болезнью эксперты признали туберкулез. По данным ВОЗ, в 2017 году им заразились десять миллионов человек, из них два миллиона погибли. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли менее чем за пять тысяч лет. Среди других смертельных заболеваний специалисты выделили малярию, вирус Эбола и менингит.
Второе место по степени опасности для населения Земли занимает ядерная угроза. В текущем году стрелки символических часов «Судного дня» были переведены на две минуты до «полуночи» (катастрофы — прим. «Ленты.ру»).
Основной климатической угрозой для Земли называют глобальное потепление. Отмечается, что при сохранении нынешних темпов потепления — 0,2 градуса за десять лет — глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет, после чего Мировой океан поднимется настолько, что вода затопит сушу.
Наименее вероятным исследователи назвали риск столкновения астероида с Землей. Однако в случае возможного падения одного из потенциально опасных астероидов — Florence — могут погибнуть 1,2 миллиарда жителей планеты.
Эксперты составляли список, основываясь на информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА.
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Комментарии2
Наука , Наука и техника , ООН , ВОЗ , NASA , Lenta.ru
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