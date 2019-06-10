К Земле несется один из самых опасных астероидов

Один из самых опасных астероидов размером с футбольное поле вскоре может упасть на Землю, заявили в Европейском космическом агентстве

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле, столкновение с которым может произойти осенью. Об этом рассказали в Европейском космическом агентстве, пишет портал Livescience.

Небесное тело под название 2006QV89 летит в сторону нашей планеты и приблизится на минимальное расстояние 9 сентября 2019 года. По данным ученых, вероятность столкновения астероида с Землей — 1 к 7000.

Специалисты впервые заметили астероид диаметром 40-50 метров в 2006 году, когда он подлетел на ближайшее расстояние — 3,06 млн км. Осенью 2006QV89 подлетит на расстояние в 7 млн км. Для сравнения — Луна находится в 384 тыс. км от Земли.