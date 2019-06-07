Определен предел выносливости человека

Команда эволюционных антропологов во главе с Германом Понтцером из Университета Дьюка ( США ) сумела определить предел физической выносливости человека, по достижении которого тело начинает черпать энергию из своих жировых запасов.

Как сообщает Science, исследование базировалось на измерении показателя BMR (basal metabolic rate). Это основной показатель обмена веществ в организме: количество энергии, расходуемой человеком в состоянии покоя.

Команда Понтцера прибегла к помощи спортсменов. Еще в 2015 году была проведена "гонка через США". Пять мужчин и одна женщина в течение 20 недель принимали участие в марафонских забегах, в целом преодолев 4957 километров.

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