Уникальная находка обнаружена в гробнице древнеегипетского фараона

Открытие будет способствовать более подробному изучению этой древней цивилизации.

Египетские историки совершили «уникальное открытие» внутри гробницы фараона Унаса. Об этом в своей авторской программе для Amazon Prime « Египет сквозь века» рассказал режиссер и египтолог Кертис Райан Вудсайд.

Кинорежиссер рассказал об Унасе — девятом и последнем правителе пятой династии Египта эпохи Древнего царства, который приказал построить пирамиду в селении Саккара.

Внутри пирамиды было построено несколько прямоугольных гробниц, известных как мастабы, и построенных для него самого и королевской семьи.

Однако историки сделали другое интересное открытие, когда вскрыли одну из таких гробниц. Речь идет о найденных в гробницах табличках с надписями, которые повествуют события того времени.

«Это папирусы царя Унаса и они ведут к его пирамиде, первой пирамиде с надписями внутри и гробницами для его детей», — заявил Вудсайд на своем шоу.

Надписи также гласят, что фараон правил Египтом, когда вдруг разразился голод, но длился он не долго, потому что пришел Унас и построил каналы.

«Надписи свидетельствуют об огромном количество скота и рыбы в Ниле, и Унас действительно привел страну к процветанию», — отметил Вудсайд.

Созданная в 2620 году до н.э. во времена Третьей династии, эта постройка, также получившая название Ступенчатая пирамида, является детищем архитектора Имхотепа. Считается, что он был первым, кто задумал укладывать мастабы друг на друга, создавая так называемые «ступени» пирамиды. Позже они стали также популярными среди фараонов, таких как Хуфу.