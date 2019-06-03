Британские учёные провели исследование по выявлению взаимосвязи между употреблением капусты и ростом груди у женщин.
По данным издания The Mirror, специалисты установили, что в капусте содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые положительно сказываются на организме. При этом миф о способности капусты увеличивать молочные железы был полностью опровергнут.
Прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди учёные установить не смогли.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Университета восточной Англии совместно с коллегами из Гарвардского университета выявили неожиданное влияние, которое оказывает черника на здоровье.