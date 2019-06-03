Учёные проверили влияние капусты на размер груди

Британские учёные провели исследование по выявлению взаимосвязи между употреблением капусты и ростом груди у женщин.

По данным издания The Mirror, специалисты установили, что в капусте содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые положительно сказываются на организме. При этом миф о способности капусты увеличивать молочные железы был полностью опровергнут.

Прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди учёные установить не смогли.